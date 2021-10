ŽIVĚ: Ústavní komise Senátu o převodu prezidentských pravomocí

Praha - Podmínky pro převod pravomocí prezidenta byly podle senátní ústavní komise naplněny kvůli zdravotnímu stavu Miloše Zemana. Senát by o přenesení pravomocí hlavy státu na premiéra a předsedu Sněmovny měl rozhodnout ještě před ustavením dolní parlamentní komory, tedy do 8. listopadu. Senátní komise se na tom dnes shodla jednomyslně. Nejbližší schůze horní komory začne 26. října, další by mohla být 5. listopadu.

Senát by se měl usnést na tom, že "prezident republiky nemůže svůj úřad vykonávat ze závažných zdravotních důvodů", uvedl předseda komise Zdeněk Hraba (STAN). Poukázal na vyjádření Zemanova lékaře a ředitele Ústřední vojenské nemocnice Miroslava Zavorala, podle něhož jeho pacient nyní není ze zdravotních důvodů schopen vykonávat žádné pracovní povinnosti. Možnost, že by se tato situace v následujících týdnech změnila, hodnotí Zavoral jako málo pravděpodobnou.

Komise proto konstatovala, že "podmínky stanovené článkem 66 Ústavy České republiky o náhradním výkonu funkcí prezidenta republiky jsou dány". Doporučila, aby po jednání s představiteli Sněmovny byl Senát "první parlamentní komorou, která příslušné usnesení přijme ještě před ustanovením Poslanecké sněmovny".

Podle tajemníka komise a profesora ústavního práva Jana Kysely by časový odstup mezi schůzemi parlamentních komor, na nichž se bude rozhodovat o aktivaci ústavního článku 66, neměl být příliš veliký kvůli případným žádostem o přezkoumání, zda se zdravotní stav Zemana nezměnil.

Převod pravomocí prezidenta by mohl trvat v případě potřeby až do konce Zemanova mandátu na počátku přespříštího roku; kterákoli z komor by ho ale mohla podle Kysely zrušit, pokud by souhlas s přenesením pravomocí odvolala.