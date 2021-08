ŽIVĚ: TK zástupců vlády k evakuacím spolupracovníků ČR z Kábulu

Praha - Česko zatím neplánuje další evakuační let do Afghánistánu, řekl dnes ráno Českému rozhlasu-Radiožurnálu ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD). Podle jeho informací se podařilo z Kábulu dostat už téměř všechny lidi zařazené do evakuačního programu. K případnému transportu dalších lidí by bylo možné využít pomoc spojenců, uvedl Hamáček. K evakuacím z Afghánistánu se dnes po poledni na tiskové konferenci vyjádří premiér Andrej Babiš (ANO), ministr zahraničí Jakub Kulhánek (ČSSD) a český velvyslanec v Afghánistánu Jiří Baloun.

Česká republika dosud vyslala do Afghánistánu tři armádní speciály. První přistál v Praze v pondělí ráno, poslední ve středu večer. Celkem převezla kolem 180 afghánských spolupracovníků české armády a jejich blízkých, uvedl Hamáček.

Všichni evakuovaní jsou podle Hamáčka v současnosti v karanténě v armádních objektech. "Dostali vstupní víza na území České republiky, teď se musí rozhodnout jak dál," dodal ministr.

Evakuovaní Afghánci se budou moci rozhodnout, zda požádají v Česku o azyl, případně využijí institut strpění či si podají žádost o trvalý pobyt. Hamáček očekává, že ti Afghánci, kteří pracovali na české ambasádě, budou chtít v Česku zůstat.

Podle informací, které má ministr vnitra k dispozici, se podařilo z Afghánistánu do Česka již dostat skoro všechny lidi, kteří byli součástí evakuačního programu. Vysílat další let do Kábulu proto podle něj zřejmě nebude nutné. "Pokud by bylo potřeba ještě někoho odvézt, tak k tomu můžeme využít buď německá nebo americká letadla," myslí si Hamáček.

Hostitelka dvou mladých Afghánců Jana Liprtová ČTK řekla, že v Afghánistánu stále zůstávají lidé, kteří žádají o záchranu českou vládu včetně dětí. Na pomoc čekají například příbuzní dvou afghánských mladých mužů, kteří v Česku studují a pracují asi pět let. Ti se obávají o jejich život, pokud se jim nepodaří kábulské letiště v některém z evakuačních letů opustit. Česko vládu proto žádají o záchranu svých příbuzných.