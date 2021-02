ŽIVĚ: TK z dnešního jednání vlády

Praha - Vláda nová zpřísňující opatření v boji proti pandemii dnes večer neschválí. Po setkání s prezidentem Milošem Zemanem to řekla ministryně financí Alena Schillerová (za ANO). Kabinet opatření projedná a připraví je. Schválit je ale může až po případném prodloužení nouzového stavu, o kterém budou poslanci rozhodovat v pátek.

Podle dosavadních informací by se mohly uzavřít mateřské školy a do škol by mohly přestat chodit i žáci prvních a druhých tříd základních škol. Kabinet zvažuje také omezení pohybu mezi kraji či do určité vzdálenosti od bydliště.

"My připravujeme omezení pohybu, zvažují se různé varianty, tedy zpřísnění opatření. V tuto chvíli o nich nemůžeme hlasovat, dokud neznáme právní rámec. Musíme mít jistotu, zda bude nouzový stav, a pak můžeme o opatřeních hlasovat," uvedla ministryně. Proto je vláda podle ní připravena opět zasednout v pátek po jednání Sněmovny nebo i o víkendu.

Kdyby Sněmovna nouzový stav neprodloužila, tak vláda podle Schillerové zváží vyhlášení nového nouzového stavu. Další možností je podle ní postupovat podle pandemického zákona, který by mohl od soboty platit a poslanci o něm budou v pátek také jednat. Ten ale podle Schillerové neumožňuje zákaz shromažďování, setkávání nebo nařizování pracovních povinností. "Politicky i právně je jediná cesta dát zítra (v pátek) šanci Poslanecké sněmovně," dodala.

