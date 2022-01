ŽIVĚ: TK poslaneckých klubů

Praha - Sněmovna zřejmě omezí časovou platnost části pandemického zákona o vydávání protikoronavirových mimořádných opatření. Její platnost by mohla ohraničit do konce letošního listopadu. Úpravu vládní novely dnes doporučil plénu zdravotnický výbor na návrh předsedy Bohuslava Svobody (ODS). Ministr zdravotnictví Vlastimil Válek (TOP 09) s pozměňovacím návrhem souhlasil. Sněmovna by měla předlohu projednat odpoledne, zrychleně ve stavu legislativní nouze.

Válek připomněl, že ministerstvo původně navrhovalo prodloužení platnosti části zákona o vydávání restrikcí do konce srpna příštího roku. Vláda ale rozhodla, že ji časově omezovat nebude. Nynější znění zákona předpokládá, že platnost těchto ustanovení skončí 28. února.

Novela předpokládá, že protikoronavirová mimořádná opatření vydaná podle pandemického zákona zřejmě budou moci zahrnout širší okruh činností než teď. Úřady budou moci nařídit testování na covid-19 také například podnikatelům, studentům, žákům a předškolákům, nejen zaměstnancům a jiným pracovníkům.

Nařízení izolace nebo karantény budou moci orgány ochrany veřejného zdraví podle předlohy oznamovat lidem bez rozhodnutí i telefonicky nebo krátkou textovou zprávou. Takový postup zpochybňovali členové výboru za opoziční ANO a SPD, kteří závěrečný návrh usnesení zdravotnického výboru v hlasování nepodpořili. Výbor mimo jiné doporučil plénu, aby předlohu projednalo do dnešních 19:00.

Opatření budou moci podle novely vydávat pro své resorty také ministerstva obrany a vnitra. Cílem je podle zdůvodnění to, aby mohla být "zachována akceschopnost bezpečnostních složek".

Mimořádná opatření ministerstva zdravotnictví nebo krajských hygienických stanic budou moci nově regulovat jakoukoli činnost provozovanou v provozovně, na tržišti a v tržnici, a to včetně provozní doby. Budou se moci týkat také zoologických a botanických zahrad, různých kulturních institucí, památek nebo třeba hvězdáren. Úřady budou moci podle pandemického zákona regulovat také hudební, divadelní a filmová představení, taneční produkce, slavnosti, kulturní festivaly či veletrhy, a dále dětské zotavovací akce a příměstské tábory.

Opatření budou moci omezit provoz vnitřních a venkovních sportovišť, ale také výuku ve všech typech škol i v předškolních zařízeních. Regulace se bude moci týkat rovněž činností vykonávaných mimo provozovny, například přímo u zákazníka. Jde mimo jiné o kadeřnické služby a o kosmetiku. Úplný zákaz provozu by mohl hrozit hudebním, tanečním a herním klubům, diskotékám a hernám a kasinům.

Na základě pandemického zákona bude moci ministerstvo nařídit takzvanou samoizolaci lidem, kteří se vracejí ze zemí se zvýšeným rizikem nákazy koronavirem. Bude moct stanovit povinnost vyplňování příjezdového formuláře.