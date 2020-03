ŽIVĚ: TK poslaneckých klubů před schůzí Sněmovny

Praha - Vládní hnutí ANO chce dnes jednat tak dlouho, než Poslanecká sněmovna schválí všech šest předpisů předložených vládou k nynější koronavirové krizi. Předseda poslanců ANO Jaroslav Faltýnek na tiskové konferenci vyzval k odložení politického boje až na dobu po pandemii. Podle dohody grémia komory by u každého zákonu měl za každou stranu vystoupit jen jeden poslanec maximálně na pět minut. Ostatní by měli schůzi sledovat v kancelářích a sejít se až k hlasování, řekl šéf Sněmovny Radek Vondráček (ANO).

Faltýnek uvedl, že cílem kabinetu je všechna opatření přijmout, poslanci jsou připraveni jednat pozdě do noci, případně i do středečních brzkých ranních hodin. "Budeme jednat tak dlouho, dokud všech šest zákonů, které tu jsou, neschválíme, aby je mohl projednat Senát," uvedl. Vondráček řekl, že na záměru se shodlo grémium Sněmovny při videokonferenci. "Je tady velká ambice všech, abychom to zvládli dnes, i kdybychom měli zasedat do noci," řekl.

Sněmovna projedná změny v ošetřovném, dočasné pozastavení elektronické evidence tržeb a úpravu přijímacích zkoušek na střední školy a maturit. Jednat bude také o prohloubení schodku letošního státního rozpočtu či o půlročním odpuštění minimálních záloh osobám samostatně výdělečně činným na zdravotní a sociální pojištění. Vondráček řekl, že některé předpisy přikázal výborům až v pondělí kolem 21:30. Na projednání předpisů dostaly čas do dnešních 10:00, v případě státního rozpočtu do 15:00.

Všechna omezení pro jednání poslanců nemají oporu v jednacím řádu a jsou založená na gentlemanské dohodě, řekl Vondráček. Hlasovat by kvůli prevenci šíření koronaviru mělo 102 poslanců, kluby dostaly kvóty podle toho, kolik mají poslanců celkově. "Ale já nemohu nikomu zakázat, aby vykonával svůj mandát, vše je to na gentlemanské dohodě," dodal Vondráček. Podle dohody by za každý klub měl vystoupit jen jeden poslanec a vejít se do pěti minut. Nikdo by se neměl hlásit k faktickým poznámkám.

Poslanci by měli také většinu schůze sledovat pouze z kanceláří na televizním okruhu. "Sešli bychom se až k hlasování, a eliminovali tím rizika," uvedl Vondráček. S Faltýnkem vybídli k odložení politického boje. "Chci vyjádřit přesvědčení, že se nebudeme vzájemně předhánět, kdo navrhne vyšší kompenzace či úlevy, že si politický boj necháme na dobu, až společně všichni občané v ČR porazíme tuto pandemii," uvedl Faltýnek.

TOP 09 chce zvýšit ošetřovné, odsunout dál EET

TOP 09 chce zvýšit ošetřovné, které pobírají rodiče v době uzavření škol kvůli epidemii koronaviru, na 80 procent vyměřovacího základu. Předloží příslušný pozměňovací návrh k vládnímu návrhu zákona, který Sněmovna dnes projedná ve stavu legislativní nouze a který počítá se 60 procenty. Opoziční strana žádá také odklad účinnosti posledních vln EET nejméně k lednu 2021 a kritizuje navrženou úpravu státního rozpočtu. V něm chybí kompenzace podnikatelům zasaženým krizí, řekla na tiskové konferenci předsedkyně TOP 09 Markéta Pekarová Adamová.

Vláda navrhuje možnost čerpat ošetřovné po celou dobu uzavření škol namísto nynějších devíti dnů. TOP 9 s tím souhlasí, žádá ale zvýšení částky, kterou mohou rodiče pobírat. "V této mimořádně tíživé situaci nesmíme dopustit, aby se rodiče školáků propadli do nouze, chudoby a následně pro ně byly jedinou možností jiné sociální dávky nebo zadlužování se," řekla Pekarová Adamová.

Strana také navrhne, aby u handicapovaných dětí, které chodí do školy, nebylo čerpání ošetřovného omezeno věkem 13 let. Pekarová Adamová upozornila, že například autistické děti není možné nechat doma samotné, i když jim je víc než 13.

Vládní návrh, který odkládá účinnost EET na dobu tři měsíce po skončení nouzového stavu, považuje TOP 09 rovněž za nedostatečný. "Pro nás je minimum začátek příštího roku, mělo by to být ale ještě delší, třeba od začátku roku 2022," řekla předsedkyně strany. V současné situaci podle ní nebude podnikatelům tříměsíční období stačit na to, aby se na EET připravili. Pekarová Adamová ale připustila, že by poslanci TOP 9 mohli podpořit i vládní návrh, pokud neprojdou jeho úpravy, aby se poslední vlny evidence posunuly za současný plánovaný termín počátku května.

TOP 09 kritizovala i návrh úpravy státního rozpočtu na letošní rok. Podle strany v něm chybí přímé kompenzace podnikatelům a živnostníkům, kteří museli ze dne na den ukončit provoz kvůli vládnímu nařízení. Prominutí záloh nebo nabídku půjček, které vláda představila, TOP 09 považuje za nedostatečná opatření.

Komunisté chtějí zaváděná opatření přehodnotit po 12. dubnu Komunisté chtějí podle předsedy Vojtěcha Filipa opatření zaváděná vládou kvůli epidemii koronaviru schvalovaná dnes sněmovnou znovu posoudit po 12. dubnu. Pak by souhlasili například se zvýšením ošetřovného pro rodiče žáků, kteří s dětmi zůstali doma po uzavření škol, z 60 na 80 procent vyměřovacího základu. Filip to dnes uvedl před zasedáním dolní komory. Souhlasit KSČM nebude s návrhem zrušení maturit v případě, že nebudou otevřeny do června. "Podpoříme vládu v opatřeních, která přijala k současnému stavu, pokud by pokračoval po 12. dubnu, budeme žádat jejich další zvážení," uvedl Vojtěch. Zmínil například zvýšení ošetřovného. V souvislosti s navýšením schodku státního rozpočtu z 40 na 200 miliard uvedl, že vedle avizovaného vydání dluhopisů by měla vláda hledat úspory v resortech. Například ministerstvo obrany by podle Filipa mělo na nákupech, které zřejmě budou restrukturalizované, ušetřit víc než dosud oznámených 2,9 miliardy. U maturit by Filip dal přednost v případě potřeby stanovení srpnového termínu a náhradního v září. K přijímacímu řízení by pak mělo stačit vysvědčení. Komunisté podle Filipa souhlasí s odpuštěním placení pojistného v omezeném čase. Odklad elektronické evidence plateb (EET) má Filip spíš za řešení "politického problému hnutí ANO". Chápe ho jako pomoc pro skupiny, které mají EET nově zavádět. Pro profese, které už systém používají, podle něj nemá význam.