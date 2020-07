Živě: TK poslaneckých klubů před jednáním Sněmovny

Praha - Poslanci by dnes mohli zahájit debatu o sporné předloze o evidenci skutečných majitelů. Před tím je čeká úvodní kolo jednání o prověřování zahraničních investic a vládním daňovém balíčku. Červencová schůze Sněmovny začíná odpoledne, její program se ještě může změnit.

Daňová předloha předpokládá mimo jiné zdražování cigaret zvyšováním spotřební daně a zavedení peněžitého stravenkového paušálu jako alternativy ke stravenkám a podnikovému stravování. Obcím by umožnila stanovit místní koeficient u daně z nemovitých věcí jen pro jednotlivé části obce.

Zákon o prověřování zahraničních investic by měl zabránit tomu, aby klíčové české firmy převzali rizikoví zahraniční investoři. Předloha vychází z evropského nařízení a v nejzazším případě počítá i s možností zákazu investice nebo s jejím zpětným zrušením.

Předloha o skutečných majitelích může podle kritiků pomoci premiérovi Andreji Babišovi (ANO) v jeho sporu o to, zda je ve střetu zájmů. Byl by považován za vlastníka svěřenských fondů, do kterých vložil holding Agrofert, ale nikoliv za majitele samotného holdingu. Babiš označil výtky kritiků k novele za nesmysl. Dlouhodobě tvrdí, že ve střetu zájmů není.