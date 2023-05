Ústavní činitelé hovořili o vztazích se sousedy, Ukrajině či Číně

Praha - Nejvyšší ústavní činitelé se při dnešním setkání věnovali vztahům se sousedními státy, Ukrajině s ohledem na blížící se summit Severoatlantické aliance (NATO) a Číně a vztahu k Tchaj-wanu. Na tiskové konferenci to oznámil prezident Petr Pavel. Schůzky ke koordinaci zahraniční politiky se kromě předsedů vlády, Sněmovny a Senátu zúčastnil také šéf diplomacie Jan Lipavský (Piráti).

Česko má podle prezidenta zájem na dlouhodobém udržování co nejlepších vztahů se sousedy. Podle Pavla je důležité hledat cesty, jak efektivně využívat formáty, jako jsou Visegrádská skupina (V4 - ČR, Slovensko, Polsko, Maďarsko), Slavkovský formát (ČR, Slovensko, Rakousko) nebo takzvaná bukurešťská devítka.

ČR jednoznačně setrvává v podpoře Ukrajiny, kterou napadlo Rusko, uvedl Pavel. Bude podporovat ambice země pro vstup do NATO i Evropské unie, aktivity, které povedou nejen k obnově její suverenity, ale také k poválečné rekonstrukci. Na červencový summit NATO do Vilniusu podle Pavla pojede Česko s tím, že bude podporovat co nejsilnější politické prohlášení ve vztahu k Ukrajině, zaměřené na její budoucí členství v alianci, pokračování podpory či povýšení formátu, ve kterém NATO s Ukrajinou jedná.

Co se týče Číny, ústavní činitelé mají podle Pavla snahu zachovávat velice pragmatický přístup. "Vycházíme z jasného hodnotového základu, na druhou stranu vnímáme realitu a nemáme zájem jakkoli se od Číny izolovat, to by ani prakticky nešlo," poznamenal prezident. Chce usilovat o to, aby vztahy s Čínou byly založené na vzájemné výhodnosti, respektu a reciprocitě.

S ohledem na nenaplnění některých investičních ambicí a slibů a na situaci po koronavirové krizi a vypuknutí války na Ukrajině si Česko uvědomilo, jak zranitelné může být v případě závislosti na Číně v případě některých komodit, míní Pavel. Má tedy za důležité hledat cesty, jak tuto závislost snižovat.

Nejvyšší ústavní činitelé budou podle Pavla společně vyhodnocovat zahraniční cesty, scházet by se měli jednou za půl roku. Mezitím se uskuteční ještě jedno setkání k zahraniční politice v dlouhodobější perspektivě.