TK po schůzi vlády

Praha - Vláda na dnešním zasedání schválila návrh zákona, který umožní části dlužníků splatit exekuce bez úroků. Opakování tzv. milostivého léta bude trvat tři měsíce od 1. září. O schválení návrhu, který bude nyní posuzovat Sněmovna, informovalo na twitteru ministerstvo spravedlnosti. Zákon se týká závazků u veřejných institucí a státních či polostátních firem.

Ve druhém kole by se podle návrhu mohly ukončit exekuce na dluh u samospráv, úřadů, státních fondů, škol, městských či státních a polostátních firem, zdravotních pojišťoven, Českého rozhlasu či České televize. Týkat by se mělo exekucí, které začaly před loňským 28. říjnem. Dlužník bude muset podle návrhu exekutorovi písemně sdělit, že žádá o zahájení postupu podle pravidel milostivého léta. Bude moci požádat o sdělení výše původní dlužné částky, kterou má ještě uhradit. Exekutor bude muset odpovědět do 15 dnů. Při překročení této lhůty se dlužníkovi milostivé léto prodlouží. Paušální náhrada nákladů exekuce má činit 1500 korun bez DPH.

První milostivé léto se konalo od loňského 28. října do letošního 28. ledna. Exekuce se uzavřela, pokud dlužník zaplatil původní dlužnou částku a 908 korun exekutorovi. Penále, úroky a další poplatky se odpustily. Takto exekutoři podle podkladů k novele zastavili zatím 42.000 exekucí. Podle exekutorské komory mohli dlužníci akci využít u 1,3 milionu exekucí. Někteří dlužníci možnosti nevyužili zřejmě kvůli tomu, že volné prostředky použili na úhradu zvýšených cen za energie a další položky, u nichž se zvyšovaly ceny.

Ministerstvo spravedlnosti chce, aby Sněmovna návrh odsouhlasila už v prvním čtení. Podle vyjádření předsedy lidoveckého klubu dolní komory Marka Výborného, který se problémem exekucí dlouhodobě zabývá, by se měli poslanci návrhem zabývat na schůzi začínající 30. května.

Na rok 2023 je podle Výborného v plánu novela, která pomůže lidem ve správních exekucích. Dluhů se tak budou moct zbavit například ti, kteří dluží na pojistném. "Jsme si vědomi toho, že zde zanecháváme určitý dluh vůči těm dlužníkům, jejichž dluhy jsou vymáhány v takzvané daňové exekuci. V souladu se stanoviskem vlády proto v příštím roce připravíme novelu daňového řádu," uvedl Výborný. Dodal, že oddlužení by se mohly dočkat i statisíce lidí. Dohoda podle něj panuje na úrovni celé vládní koalice

Vláda podpořila novelu služebního zákona, která mj. ruší odborné náměstky

Koaliční poslaneckou novelu služebního zákona, která mimo jiné ruší odborné náměstky na ministerstvech a škrtá omezení v počtu politických náměstků, dnes vláda podpořila. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Petr Fiala (ODS). Předloha předpokládá i další změny ve státní službě. Týkají se například zavedení funkčního období pro vedoucí úředníky a zrychlení výběrových řízení na obsazení míst ve státní správě.

Z odborných náměstků, tedy náměstků pro řízení sekcí, by se stali od ledna podle novely vrchní ředitelé sekcí. Koalice chce zároveň zrušit omezení, podle kterého člen vlády může mít nejvýše dva politické náměstky. Předkladatelé poukazují na to, že náměstek člena vlády nyní nemá významné pravomoci. V navrhovaném pojetí by představoval "přemostění mezi politickou částí moci výkonné a mezi úřednickým a zásadně apolitickým aparátem", stojí v důvodové zprávě.

Zrušení odborných náměstků by přineslo i změnu označení například náměstka ministra vnitra pro státní službu, takzvaného superúředníka. Byl by nejvyšším státním tajemníkem. Fiala uvedl, že předpis by měl vést k větší flexibilitě flexibilitě, zjednodušit a zrychlit proces vstupu do státní služby. "Vláda tuto poslaneckou iniciativu jednoznačně podporuje," řekl premiér.

Vláda doporučuje při dalším projednávání novely případné doplnění služebního zákona o výslovnou úpravu zastupování vedoucího úřadu vlády. Zákonodárci by se měli zaměřit rovněž na ustanovení o možném zastupování člena vlády při jednání parlamentních orgánů vrchním ředitelem sekce, když ústava pojednává výhradně o zastupování náměstkem. "V neposlední řadě by se v dalším legislativním procesu měl zevrubně diskutovat též vztah návrhu zákona k závazkům České republiky vyplývajícím z jejího členství v Evropské unii," stojí ve vládních materiálech.

Funkční období vrchních ředitelů sekcí a dalších vedoucích státních úředníků by předloha omezila na pět let. "Cílem nové úpravy je zvýšení flexibility ve státní službě a efektivity jejího výkonu. Nová úprava přinese do státní služby prvek vnitřní konkurence, která bude motivovat představené k udržování či zvyšování úrovně výkonu služby," tvrdí předkladatelé. Státní správa by se navíc měla podle předlohy více otevřít pro odborníky zvenčí.

Zrychlení výběrových řízení na pozice ve státní službě chce koalice dosáhnout například zkrácením lhůty pro podávání přihlášek, elektronickou komunikací nebo rozšířením možností v omezení počtu uchazečů, kteří jsou přizváni na pohovor. Zaniknout by měl institut námitek proti průběhu a výsledku výběrového řízení, adepti by mohli využít stížnost podle správního řádu. Běžná úřednická místa by se obsazovala podle novely ve zjednodušeném výběrovém řízení.

Předloha rovněž rozšiřuje možnosti pro slaďování rodinného a osobního života se státní službou. Upravuje služební studijní volno.

Obecným cílem novely je podle předkladatelů "vytvořit předpoklady pro ještě hlubší depolitizaci a profesionalizaci státní služby, motivovat státní zaměstnance k dalšímu profesnímu rozvoji a k vyšší kvalitě vykonávané služby a posílit v tomto ohledu i odpovědnost představených".

Vláda obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády

Vláda dnes obnovila činnost Národní ekonomické rady vlády (NERV). Jejím úkolem bude navrhovat zásady a parametry reforem klíčových veřejných systémů, například důchodového systému, které mají vliv na veřejné finance a jejich transparentnost. Koordinátorem bude předseda představenstva EGAP Jan Procházka, který už členem NERV v minulosti byl. Na tiskové konferenci po jednání vlády o tom informoval premiér Petr Fiala (ODS). Členy rady jsou podle něj přední české ekonomky a ekonomové.

"Slibujeme si od toho posílení odborného zázemí, které podporuje vládu a její rozhodnutí," uvedl Fiala. NERV by podle něj měl pomoci řešit následky pandemie i války na Ukrajině, které ovlivňují vývoj české ekonomiky.

Původně NERV představila vláda Mirka Topolánka (ODS) v lednu 2009 jako nezávislý poradní orgán kabinetu. Následně v září rada zveřejnila svoji závěrečnou zprávu. Poté činnost rady obnovila vláda Petra Nečase (ODS) v srpnu 2010. Po pádu vlády byla činnost NERV v srpnu 2013 pozastavena. Vláda Bohuslava Sobotky (ČSSD) pak agendu rady začlenila v roce 2014 do obnovené Rady pro udržitelný rozvoj. Následně NERV v dubnu 2020 obnovila vláda Andreje Babiše (ANO).