ŽIVĚ: TK po mimořádném jednání tripartity o státním rozpočtu

Praha - Zástupci vlády, odborů a zaměstnavatelů se dnes mimořádně sešli, aby společně projednávali nový návrh státního rozpočtu. V něm vláda Petra Fialy (ODS) počítá se schodkem 280 miliard korun. Proti rozpočtu z dílny předchozího kabinetu Andreje Babiše (ANO) je tak deficit o 96,6 miliardy Kč nižší. Fialova vláda našla ve výdajích úspory za 76,6 miliardy Kč. Česko od začátku roku hospodaří v rozpočtovém provizoriu.

Podklady k novému návrhu státního rozpočtu pro dnešní jednání tripartity jsou neúplné a odbory je dostaly až v úterý v podvečer. Na twitteru to dnes ráno uvedl předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Josef Středula. "Tripartita k návrhu státního rozpočtu na rok 2022 zahájena. Dokumentace k rozpočtu je bohužel neúplná a byla nám zaslána teprve včera v 18:00. Jsme však připraveni naslouchat a hledat řešení," napsal Středula.

Tripartita se měla kvůli podobě státní pokladny původně sejít už v polovině ledna a pak před týdnem, jednání se ale odložilo. Odboroví předáci si v úterý odpoledne stěžovali na to, že návrh rozpočtu stále ještě nemají a nemohou ho před tripartitním zasedáním prostudovat. Už dřív kritizovali zmrazení platů některých zaměstnanců veřejného sektoru. Požadují navýšení výdělků. Zaměstnavatele zajímají investice.

Podle navrhovaného rozpočtu by stát měl hospodařit s příjmy 1613,2 miliardy korun a výdaji 1893,2 miliardy Kč. Proti původnímu návrhu minulé vlády se tak výdaje snižují o 76,6 miliardy Kč a příjmy navyšují o 62,2 miliardy Kč. Z toho kolem 21 miliard Kč poputuje do mimořádné valorizace penzí kvůli vysoké inflaci, tři miliardy Kč do příspěvků na bydlení kvůli zdražení energií či pět miliard Kč do zvýšených úroků u státního dluhu.

Vláda plánuje uspořit na provozních výdajích, platech či odsunutím investic. Zvedat nebude platby státu na zdravotní pojištění za děti, důchodce či nezaměstnané.

Kabinet už dřív ohlásil, že rozpočtové provizorium by mělo skončit nejpozději do konce března. Dnes začne návrh rozpočtu projednávat, po schválení ho pošle Sněmovně.