ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Výběrová řízení týkající se šéfů Státního úřadu pro jadernou bezpečnost (SÚJB), Správy státních hmotných rezerv (SSHR), Úřadu průmyslového vlastnictví (ÚPV), Českého báňského úřadu (ČBÚ) a Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK) projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet má na programu i novelu, podle které by si měli cizinci nově od příštího roku hradit sami zkoušku z češtiny nutnou k žádosti o povolení k trvalému pobytu.

Výběrová řízení jsou reakcí na nedávnou novelu služebního zákona, podle níž je nutné nově vybrat vedoucí pracovníky úřadů, kde jsou ve funkci déle než pět let. Týká se to i dlouholeté šéfky SÚJB Dany Drábové, která úřad vede od roku 1999. Ve dvou případech by mělo výběrové řízení teprve začít, v případě SSHR, ČBÚ a ÚPV již vyhlášena byla a kabinet by měl jmenovat výběrové komise.

Vláda má na programu i návrh zákona, podle kterého by měly být určité výrobky a služby na trh dodávány v takové podobě, aby je mohli využívat i lidé se zdravotním postižením, senioři nebo osoby neovládající český jazyk. Podle novely nařízení o prokázání znalosti češtiny by si pak cizinci hradili sami zkoušku z češtiny nutnou k žádosti o povolení k trvalému pobytu. Stát přestane vydávat poukázky k proplacení, cena se má od ledna zvednout z nejvýš 2500 na 3200 korun.

Neutrálně by se mohla vláda postavit k novele skupiny poslanců z koaličních stran a opozičního ANO, která obsahuje pravidla pro nakládání s takzvanými psychoaktivními látkami typu kratom nebo konopí s nízkým obsahem THC. Kabinet projedná i dva materiály týkající se jejího vstupu do řízení vedených před Ústavním soudem či několik závěrů Nejvyššího kontrolního úřadu a stanovisek ministerstev k nim.

Ministři se budou zabývat i úpravou pracovních míst v celní správě nebo provozním příspěvkem 211 milionů korun pro Zdravotní ústav v Ostravě a Zdravotní ústav v Ústí nad Labem, aby mohly uhradit pokuty a penále po kontrolách Nejvyššího kontrolního úřadu, finančního úřadu a ministerstva zdravotnictví. Pokuty byly za nedostatky v nákupech z let 2017 až 2019, stály i místo tehdejšího ředitele ústavu v Ostravě.