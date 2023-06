ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Vláda na dnešním zasedání nebude projednávat návrh státního rozpočtu na příští rok. Kabinet se dohodl, že se materiálem bude zabývat až za týden, sdělil ČTK dnes dopoledne mluvčí ministerstva financí Tomáš Weiss. Návrh předpokládá, že by stát příští rok hospodařil s deficitem 235 miliard korun.

Podle materiálu, který má ČTK k dispozici, by příští rok měly rozpočtové příjmy činit 1,899 bilionu korun, výdaje 2,134 bilionu korun. Navrhovaný rozpočet už zahrnuje dopady balíčku ke konsolidaci veřejných financí, který kabinet představil v polovině května a který chce na přelomu června a července předložit do Sněmovny. Celkový objem výdajů by měl v příštím roce klesnout o čtyři procenta, příjmy by se proti letošku měly snížit o 1,5 procenta.

Ministerstvo financí v materiálu snížilo výdaje většině rozpočtových kapitol. Největší škrty jsou v kapitole ministerstva pro místní rozvoj, které by mělo hospodařit s výdaji nižšími o 60,4 procenta, dosáhnou 8,9 miliardy korun. Naopak s výrazným růstem rozpočtu může počítat ministerstvo obrany v důsledku zákona, který od příštího roku stanovuje povinné výdaje na obranu ve výši dvou procent hrubého domácího produktu (HDP). V pracovním návrhu rozpočtu se počítá s růstem výdajů ministerstva obrany o 42,9 procenta na 159,8 miliardy korun.

Některá ministerstva se proti návrhu rozpočtu ohradila. Ministr školství Mikuláš Bek (STAN) ho označil za úřednický návrh, který neodpovídá závazkům vlády. Resorty shodně zdůrazňují, že o konečné podobě rozpočtu se ještě bude jednat.

Na letošní rok je schválený rozpočet se schodkem 295 miliard korun. Opozice i řada ekonomů ale očekávají hlubší deficit. Ke konci května byl rozpočtový schodek 271,4 miliardy korun.