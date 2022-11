Živě: TK po jednání vlády

Praha - Od ledna by se měly zvýšit přídavky na dítě o 200 korun, návrh ministerstva práce a sociálních věcí dnes podpořila vláda. O schválení návrhu informoval novináře premiér Petr Fiala (ODS). Přídavky by se tak měly pohybovat nově od 830 do 1580 korun měsíčně. Spolu s návrhem na zvýšení přídavků posílá Sněmovně vláda v novele o státní sociální podpoře návrh na srovnání podmínek příspěvku na bydlení.

Na přídavky na děti mají nárok domácnosti s čistým příjmem do 3,4násobku životního minima. Podle věku dítěte pobírají nyní 630, 770 či 880 korun měsíčně. V rodinách, kde aspoň jeden z rodičů pracuje, studuje, je na rodičovské či má důchod, je dávka o 500 korun vyšší. Činí nyní tedy 1130 korun, 1270 korun či 1380 korun měsíčně.

Ministerstvo chystá také nařízení, kterým plánuje zvýšit od ledna životní a existenční minimum, čímž vznikne nárok na přídavky na dítě či další dávky většímu okruhu příjemců.