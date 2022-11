ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Vláda bude analyzovat dopady případného dalšího snížení slev ve veřejné dopravě. Novinářům to před dnešním jednáním kabinetu řekl ministr dopravy Martin Kupka (ODS). Jedním z návrhů Národní ekonomické rady vlády (NERV) ke snížení deficitu státního rozpočtu bylo vrácení slev na úroveň před rokem 2018.

Slevy ve veřejné dopravě se od dubna snížily ze 75 na 50 procent z jízdného. Slevy mohou dál využívat děti a studenti do 26 let a senioři starší 65 let, systém se navíc rozšířil o invalidní důchodce s invaliditou třetího stupně. Slevy jsou ale nadále vyšší než před navýšením, které v roce 2018 schválila vláda Andreje Babiše (ANO). Dříve dosahovaly 25 procent ze standardního jízdného.

Vláda a ministerstvo dopravy chtějí udělat analýzu toho, jak situace vypadá v okolních státech. Podle Kupky je potřeba zamezit tomu, aby další snížení slev ve výsledku znamenalo další související výdaje, nikoli úsporu. "Chceme vyjít vstříc názoru NERV a přinést opravdu poctivou analýzu toho, co by takový krok znamenal," řekl ministr.

Redukce slev měla podle původních odhadů vlády přinést ročně úsporu přes 1,8 miliardy korun. Podle aktuálních odhadů se úspora může blížit až třem miliardám, řekl dnes Kupka. Před covidovou krizí stát za slevy dopravcům vyplatil 5,79 miliardy korun v roce 2019, během krize účet klesl zhruba o více než dvě miliardy korun.

Rozhodnutí snížit slevy ze 75 na 50 procent, které letos učinila vláda Spolu (ODS, TOP 09, KDU-ČSL) a Pirátů se STAN, podle Kupky přiblížilo ČR zvyklostem v okolních zemích a zrušilo míru populismu, kterou přinesl předchozí kabinet.

"Stojím si za tím, že úprava, kterou jsme provedli byla velmi rozumná, odpovědná. Ukázalo se, že neznamenala žádný odliv cestujících z veřejné dopravy," dodal Kupka.

Slevy platí na všech vnitrostátních dálkových a regionálních autobusových a železničních linkách, v integrovaných dopravních systémech a také na linkách městské hromadné dopravy, které zajíždějí za hranice města. V železniční dopravě platí pouze ve vozech druhé třídy.

Vláda projedná zrušení nepoužívaných předpisů a novelu o komunitní energetice

Zrušení více než 10.000 nepoužívaných předpisů či novelu k možnosti zakládání energetických společenství a sdílení místně vyrobené elektřiny jejich členy projedná na dnešním zasedání vláda. Zabývat se bude i státní energetickou koncepcí nebo novelou zákona o elektronických komunikacích.

Vnitro chce zrušit tisíce formálně platných zákonů, nařízení a vyhlášek, které jsou ale nepoužívané. Nadbytečné předpisy se podle ministerstva mimo jiné stávají zátěží pro systém eSbírka, ve kterém by lidé měli mít v budoucnu možnost elektronicky vyhledat veškeré zákony a mezinárodní smlouvy v jejich závazné podobě.

Novela o sdílení místně vyrobené elektřiny by měla podle MPO umožnit rozvoj tzv. komunitní energetiky, která pomůže domácnostem, obcím i firmám usnadnit výrobu vlastní energie především z obnovitelných zdrojů. Díky novele bude možné veškerou vyrobenou energii sdílet mezi odběrnými místy, která budou členy energetického společenství. Už nebude nutné posílat přebytky vyrobené energie zpět do sítě.

Vláda projedná také státní energetickou koncepci, do níž chce MPO zakomponovat některé dosavadní legislativní změny v oblasti energetiky. Další úpravy by měly koncepci aktualizovat o nové zkušenosti z praxe. Cílem úprav je zpřesnit některé cíle nebo ukazatele, podle nichž se koncepce řídí.

Ministři by se mohli vrátit i k Národnímu plánu obnovy, zabývat se budou taky obsazením správních a dozorčích rad zaměstnaneckých zdravotních pojišťoven. Na programu je i novela zákona o elektronických komunikacích, která má upravit pravidla pro uznání slevy z tarifu pro sociálně znevýhodněné lidi. Vláda projedná i možnou přednost vlaků s energetickými surovinami v mimořádných situacích.