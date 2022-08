Živě: TK po jednání vlády

Praha - Všem zaměstnancům veřejných služeb a státu, kteří letos v lednu nedostali přidáno, se od září zvednou platové tarify neboli základ výdělku o deset procent. Nařízení o navýšení schválila dnes vláda. Na tiskové konferenci po jednání kabinetu to řekl premiér Petr Fiala (ODS). Do konce roku bude podle podkladů k nařízení potřeba z rozpočtu státu, samospráv a zdravotních pojišťoven 5,17 miliardy korun navíc. Podle Fialy to schodek rozpočtu nezvýší, ministerstva mají peníze najít ve své pokladně. Na růstu výdělků se dohodli lídři vládních stran s odbory. Ty požadovaly přidání kvůli vysoké inflaci, hrozily protesty.

"Vláda dnes schválila zvýšení tarifní složky platu státních zaměstnanců. Státní správa bude na pracovním trhu konkurenceschopná, aniž by to znamenalo vyšší nároky na státní finance," uvedl Fiala. Řekl, že peníze na zářijové přidání musí ministerstva najít ve svých rozpočtech, schodek státního rozpočtu se nezvýší.

Pro letošek se plat ve veřejných a státních službách zmrazil úředníkům, pracovníkům kultury, nepedagogům ve školství a dalším profesím. Ostatním profesím výdělek rostl. Policistům, hasičům či pracovníkům sociálních služeb se od ledna platový základ zvedl o 700 korun. Učitelé si polepšili o dvě procenta, zdravotníci o šest procent.Veřejný sektor letos v prvním čtvrtletí podle informačního systému o průměrném výdělku zaměstnával 712.100 lidí. Průměrný plat činil 40.352 korun. Polovina pracovníků pobírala víc než 37.633 korun. V soukromém sektoru průměrná mzda dosahovala 41.386 korun a polovina lidí měla přes 33.647 korun.

