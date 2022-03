ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Především opatřeními souvisejícími s děním na Ukrajině a s migrační vlnou z Ukrajiny do Česka se bude na dnešním zasedání zabývat vláda. Kabinet dostane i návrh ministerstva zdravotnictví zrušit od 14. března povinnost nosit respirátory všude s výjimkou hromadné dopravy, zdravotnických a sociálních zařízení. Probírat by měl i možné kroky proti prudkému zdražování energií či paliv. Vláda schválila daňové úlevy ohledně pomoci Ukrajině.

Kabinet minulý týden připravil plán předpisů, které chce přijmout kvůli následkům ruské invaze na Ukrajinu. Například vnitro tak dnes předkládá novelu o mimořádné ochraně uprchlíků podle dohody ministrů vnitra EU. Další předlohy související s uprchlíky se zabývají sociálními otázkami či zvláštními pravidly v oblasti školství. Ze tří dnů na 30 by se pak měla prodloužit lhůta pro registraci uprchlíků z Ukrajiny na cizinecké policii.

Ministerstvo financí navrhuje, aby bylo možné z daní odečíst i dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Je pravděpodobné, že u některých předloh bude vláda usilovat o zrychlené projednání ve Sněmovně. Kabinet by měl projednat i plán na nákup až 200 milionů krychlových metrů plynu za 8,5 miliardy korun do rezervy pro případ, že by přestal proudit plyn z Ruska.

Opět zmírnit by se měla opatření proti šíření covidu-19. Podle návrhu mimořádného opatření ministerstva zdravotnictví by od pondělí mělo být nošení respirátorů povinné jen v hromadné dopravě, zdravotnických a sociálních zařízení. Nyní jsou povinné respirátory ve veřejných vnitřních prostorech včetně pracovišť a v hromadné dopravě.

Vláda projedná i to, co by mohla udělat proti zdražování energií, paliv a dalších surovin. Ve hře jsou podle ministra práce Mariana Jurečky (KDU-ČSL) například stanovení nejvyšších možných cen, úpravy DPH a spotřebních daní u klíčových produktů nebo nastavení nových slev na poplatníka. Se zastropováním cen paliv, které podporuje například opoziční ANO, nesouhlasí ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela (za STAN). Varoval před tím i premiér Petr Fiala (ODS).

Vláda schválila daňové úlevy ohledně pomoci Ukrajině

Z daní bude možné zřejmě odečíst dary poskytnuté přímo Ukrajině nebo ukrajinským neziskovým organizacím. Nově by také měli mít možnost odečtu od základu daně i daňoví poplatníci z Ukrajiny, pokud jejich zdanitelné příjmy ze zdrojů na území ČR tvoří 90 procent zdanitelných příjmů. Počítá s tím novela zákona, kterou dnes schválila vláda. V tiskové zprávě o tom dnes informovalo ministerstvo financí. Nyní je ze zákona možné si z daní odečíst jen finanční dary českým pořadatelům sbírek na veřejně prospěšné účely.

Osvobozen od daně bude letos podle návrhu také příjem ukrajinských zaměstnanců, když firma jim a jejich rodinným příslušníkům poskytne ubytování v ČR kvůli válečnému konfliktu na Ukrajině. Od daně také bude osvobozen peněžní dar od zaměstnavatele, jehož cílem je pomoc v tíživé životní situaci.

Další novinkou v novele je možnost odečíst z daní také bezúplatná plnění poskytnutá letos za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny. Organizace již dnes nemusí platit daň z příjmu v případě daru na humanitární nebo charitativní účely. "Nově bude v roce 2022 osvobozen i bezúplatný příjem poskytnutý za účelem podpory obranného úsilí Ukrajiny, tedy na základě novely se nebude uplatňovat případná srážková daň," uvedlo MF.

MF navrhuje, aby Sněmovna s normou vyslovila souhlas již v prvním čtení. Účinnost novely zákona by tak mohla nastat zhruba na přelomu dubna a května, přičemž zákonem bude zajištěna zpětná účinnost od začátku roku 2022. "Finanční správa proto bude již nyní postupovat v souladu s plánovanou změnou zákona," uvedlo MF. V příštím roce odhaduje dopad novely MF na nižší stovky milionů korun. Odečíst dary je možné zpětně při podání daňového přiznání za předchozí rok.