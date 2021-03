ŽIVĚ: TK po jednání vlády

Praha - Dalším postupem v plánované výstavbě nového bloku Jaderné elektrárny Dukovany, výpadkem elektronického sčítání lidu a možnému častějšímu testování na koronavirus ve firmách by se měla dnes odpoledne věnovat vláda. Z běžné agendy je na programu mimo jiné výkup pozemků pro stavbu části obchvatu Prahy u Běchovic. Kabinet by se mohl věnovat také vrácení zbývajících pěti miliard korun do armádního rozpočtu.

Dostavbu Dukovan vláda projedná po opoziční kritice oznámení ministerstva průmyslu a obchodu, podle něhož by měl nyní na rozdíl od čínské CNG zůstat ve hře jako jeden z uchazečů i ruský Rosatom. Část opozice vidí v ruských a čínských firmách bezpečnostní hrozbu, odvolává se na stanoviska tajných služeb. Sobotní několikahodinový výpadek sčítání bude na jednání kabinetu vysvětlovat předseda statistického úřadu Marek Rojíček. Interval testování zaměstnanců antigenními testy navrhuje ministerstvo zdravotnictví zkrátit z nynějších sedmi na pět dnů.

Zahájení výkupu pozemků pro část Pražského okruhu by mělo podle ministerstva dopravy urychlit jeho stavbu asi o deset měsíců. Parcely by měly stát zhruba tři miliardy korun.

Armáda přišla o deset miliard korun kvůli kompromisu vlády s KSČM při schvalování letošního státního rozpočtu. Kabinet slíbil, že vojákům peníze rychle vrátí, zatím přesunul pět miliard. Na zbytek peněz obrana dosud čeká, podle resortu je potřebuje do konce března. Jinak podle něho hrozí zastavení investic.

Ministři projednají zprávu ministerstva vnitra, podle které jsou v kritickém stavu základní registry, určené k výměně dat mezi úřady. Na jejich financování chybí zhruba 750 milionů korun. Kabinet by se měl vrátit také k návrhu novely zákona o svobodném přístupu k informacím či k plánu na restrukturalizaci Ústeckého, Moravskoslezského a Karlovarského kraje.