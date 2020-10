ŽIVĚ: TK po jednání vlády o opatřeních proti koronaviru

Praha - V rámci Národní ekonomické rady vlády (NERV) panuje poměrně široká shoda na dalším zpřísnění opatření proti šíření koronaviru. ČTK to sdělil člen NERV a hlavní ekonom Trinity Bank Lukáš Kovanda. Podle informací ČTK by omezení sociálních kontaktů mohlo spočívat v zákazu nočního vycházení nebo povinném uzavírání obchodů nejpozději ve 20:00 hodin. Na to upozornil i server Seznam Zprávy, podle kterého je jednou z možností zákaz nočního vycházení nebo rušení některých výjimek z aktuálních opatření.

"Další zpřísnění zejména takzvaného sociálního lockdownu v nejbližší době je tak vysoce pravděpodobné, ale konečné slovo bude mít vláda. NERV jde spíše o to, aby dodatečná opatření měla co možná nejmenší ekonomický dopad. V rámci NERV panuje celkem široká shoda, že tvrdý ekonomický lockdown by zásadně poškodil tuzemské hospodářství," uvedl Kovanda.

Další omezení sociálních kontaktů by také mohlo podle informací ČTK spočívat v motivaci zaměstnavatelů, aby umožnili práci z domova. Dále by se opatření mohla týkat omezení prodeje na farmářských trzích.

Dnešní jednání vlády bylo večer přerušeno právě kvůli zasedání NERV. Kolem 20:00 NERV stále jednal. Videokonferenční schůze vlády začala ve 14:00, briefing se měl podle původních informací konat v 16:00.