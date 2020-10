Živě: TK po jednání vlády o opatřeních proti koronaviru

Praha - Vláda dnes bude rozhodovat o dalším zostření opatření proti šíření koronaviru, hned ráno se situaci bude zabývat Bezepečnostní rada státu. Kabinet probere také návrh ministra zdravotnictví Romana Prymuly (za ANO) na posílení kapacit zdravotnictví povoláním mediků na pomoc nemocnicím při nouzovém stavu. Ministři by podle dřívějších zpráv měli projednat také dokument k restartu hospodářství, jehož součástí bude národní plán obnovy k čerpání zhruba 180 miliard korun. Plán bude podkladem pro to, aby Česko mohlo čerpat z nového fondu Evropské unie na pomoc ekonomikám zasaženým koronavirovou krizí. ČTK dnes bude vysílat tiskovou konferenci po jednání vlády. MPSV eviduje 95 domovů s covidem-19. Nákazu má 637 klientů a 316 pracovníků. V domovech pro seniory a pacienty s demencí bude platit zákaz vycházení.

Kabinet projedná i návrh, aby lidé se vstupenkou na neuskutečněnou kulturní akci mohli dál žádat pořadatele o vystavení poukazu. Zákon byl původně omezen na akce s termínem konání do 31. října 2020, podle novely by se lhůta posunula na 31. březen 2021.

Vláda by na zasedání měla také jmenovat nového zmocněnce pro vědu a výzkum ve zdravotnictví. Místo opuštěné po jmenování Prymuly ministrem zdravotnictví má podle návrhu usnesení obsadit molekulární onkolog Ondřej Slabý. Ve funkci státního tajemníka na ministerstvu životního prostředí má pak podle dalšího návrhu po 31. říjnu pokračovat ve druhém pětiletém funkčním období Jan Landa.

MPSV: Sociální služby omezí provoz, poskytne se nezbytná péče

Sociální služby omezí svůj provoz. Poskytovat se bude jen nezbytná péče. Do zařízení, kde bude chybět personál, nastoupí studenti sociálních oborů středních, vyšších odborných a vysokých škol. V domovech pro seniory či pacienty s demencemi se zavede zákaz vycházení. Klienti, za nimiž pečovatelé docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Rozhodla o tom vláda. ČTK to sdělilo tiskové oddělení ministerstva práce. Od kdy opatření platí, neupřesnilo. Česko je od 5. října v nouzovém stavu. Kabinet ho vyhlásil na 30 dnů.

"Přestože k rizikovým skupinám v souvislosti s možností nákazy nemocí covid-19 patří ve velké míře klienti sociálních služeb, musíme chránit také ty, kteří se o ně starají. Proto jsme se dnes na vládě dohodli, že omezíme provoz těchto služeb a zavedeme striktní pravidla pro klienty," uvedla v tiskové zprávě ministryně práce Jana Maláčová (ČSSD).

Podle ministerstva se bude poskytovat v nouzovém stavu služby "v nezbytné míře" pro zajištění ochrany života a zdraví. Provádět by se měly základní činnosti, tedy pomoc s hygienou či při jídle. "Zavedením tohoto opatření dojde k posílení kapacity sociálních služeb a pracovníci se budou moci v daném čase věnovat více potřebným klientům," uvedlo ministerstvo.

Nakažených klientů a pracovníků v sociálních službách postupně přibývá. V pátek ministerstvo evidovalo už 82 zařízení, kde bylo 564 nakažených obyvatel. Dnes je domovů 95 a covid-19 se potvrdil u 637 klientů a 316 pracovníků. V domovech pro seniory a v domovech se zvláštním režimem pro pacienty s demencemi bude zákaz vycházení. Klienti budou moci jen k lékaři, na úřad či k soudu. Vycházka bude možná jen tehdy, pokud by bez ní hrozily psychické či jiné problémy.

Při výpadku personálu by měli do domovů či klokánků a podobných zařízení nastoupit studenti sociálních oborů posledních dvou ročníků středních škol či vysokoškoláci a studenti vyšších odborných škol. Ty by měly vytvořit jejich seznamy a poslat je hejtmanům a v Praze primátorovi, kteří budou příkazy k nástupu podle požadavků domovů vydávat.

Klienti, za nimiž pracovníci docházejí domů, budou muset mít roušku, respirátor či jinou ochranu nosu a úst. Musí také nahlásit, kdyby se nakazili či skončili v karanténě. Oznámit to musí i o svých blízkých.

V návrhu usnesení vláda nařizovala část sociálních služeb přerušit. Týkat se to mělo osobní asistence, sociálních služeb v nemocnicích a léčebnách, následné či rané péče, krizové pomoci, sociální rehabilitace, terapeutických dílen a komunit i aktivizačních služeb pro rodiny. Zda kabinet schválil jejich uzavření na dobu nouzového stavu, není zatím jasné.