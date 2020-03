ŽIVĚ: TK po jednání vlády o opatřeních ke koronaviru

Praha - Vláda se dnes odpoledne formou videokonference vrátí k jednání o opatřeních k omezení dopadů šíření nového typu koronaviru. Menšinový kabinet ANO a ČSSD by se měl zabývat vyplácením 15.000 korun měsíčně osobám samostatně výdělečně činným (OSVČ) postiženým nařízeními vlády, kurzarbeitem nebo moratoriem na splácení úvěrů.

Podle pozměněného návrhu kurzarbeitu pro firmy, na které dopadla opatření kvůli šíření koronaviru, by stát měl vyplácet podle důvodu omezení výroby a služeb dva příspěvky na mzdy. Při karanténě a uzavřených provozech by poskytl 80 procent vyplacené náhrady či výdělku, při výpadku pracovníků a surovin či snížení poptávky 60 procent.

Ministryně financí Alena Schillerová (za ANO) navrhuje vyplácet 15.000 korun měsíčně OSVČ po dobu trvání opatření. Podle hrubých odhadů by to mělo stát měsíčně zhruba sedm miliard korun. Pomoc by měla směřovat na OSVČ, které mají příjmy pouze z podnikání. Příspěvek by měla vyplácet finanční správa. Ministryně práce a sociálních věcí Jana Maláčová (ČSSD) v internetové televizi DVTV uvedla, že by příspěvek měli dostávat také lidé pracující na dohodu. Schillerová vládě také navrhne moratorium na splácení hypoték, spotřebitelských i podnikatelských úvěrů na půl roku.

Podle premiéra Andreje Babiše (ANO) nebyla některá opatření ještě legislativně domyšlená, proto se jimi vláda nezabývala v pondělí. Schillerová, Maláčová, ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) a ministr průmyslu a dopravy Karel Havlíček (za ANO) budou podle předsedy vlády o opatřeních jednat i separátně.