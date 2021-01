ŽIVĚ: TK po jednání vlády o nouzovém stavu a změnách v systému PES

Praha - Vláda se na svém dnešním jednání shodla, že bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli covidu-19 o dalších 30 dní. Kabinet dále rozhodl o vybudování velkokapacitního očkovacího centra v O2 universum v Praze. Podnikatelům v úpadku byl schválen kompenzační bonus 500 korun denně, čerpat jej budou moci i zpětně. Ministři jednali také o změnách v protiepidemickém systému PES.

Vláda požádá o prodloužení nouzového stavu o dalších 30 dnů

Vláda bude ve Sněmovně usilovat o prodloužení nouzového stavu kvůli epidemii covidu-19 o dalších 30 dní. ČTK o rozhodnutí kabinetu informoval vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD) Pokud vláda získá souhlas poslanců, nouzový stav by měl trvat do 21. února. Nouzový stav zatím v Česku kvůli epidemii covidu-19 platí od 5. října do 22. ledna ledna. O návrhu menšinové vlády ANO a ČSSD bude Sněmovna jednat zřejmě ve čtvrtek 20. ledna.

Sněmovna při podzimní vlně epidemie dostala od vlády už čtyři žádosti o prodloužení stavu, který umožňuje vymáhání opatření proti šíření nemoci. Koncem října souhlasila Sněmovna s prodloužením stavu nouze o 17 dnů a ve druhé polovině listopadu o 22 dnů, potom na návrh komunistů o 11 dnů. Před vánočními svátky Sněmovna souhlasila s prodloužením nouzového stavu o 30 dnů. Kabinet chtěl měsíc vždy.

Na jaře trval v Česku nouzový stav kvůli koronavirové krizi 66 dnů, nynější trvá víc než sto dnů. Váže se na něj většina vládních protikoronavirových opatření. Lze také nasadit například vojáky pro pomoc ve zdravotnictví a v domovech pro seniory.