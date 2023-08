ŽIVĚ: TK po jednání vlády, která jednala po dvoutýdenní dovolené

Praha - Rozšíření okruhu vozidel, na které je nutné platit povinné ručení, projedná dnes vláda. Ministři mají po dvoutýdenních vládních prázdninách na programu také předpis o dorovnávací dani, jehož účelem je vytvořit nástroj pro zdanění velkých nadnárodních firem, které by se mohly placení daní vyhýbat kvůli sídlům v jiných zemích. Kabinet by se měl zabývat i návrhem zákona o hromadném řízení. S předlouhou ale nesouhlasí pirátští ministři pro legislativu Michal Šalomoun a pro místní rozvoj Ivan Bartoš.

Fotogalerie

Novela o povinném ručení převádí do českého práva evropskou směrnici, účinná by měla být od Vánoc. Zákon nově definuje pojem vozidlo, čímž rozšiřuje okruh vozidel, za která bude nutné povinné ručení platit. Nově se tato povinnost bude vztahovat na všechna motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 25 kilometrů za hodinu a na motorová vozidla s konstrukční rychlostí vyšší než 14 kilometrů za hodinu, která váží víc než 25 kilogramů.

Šalomoun a Bartoš shodně žádají mimo jiné to, aby se možnost podávat hromadné žaloby v zákonu o hromadném řízení vztahovala i na jiné než spotřebitelské spory. Hromadná žaloba pomáhá lidem společně vymáhat nároky, o které by často jako jednotlivci neusilovali, protože by se jim to kvůli nákladům soudního řízení nevyplatilo. Spor se vyřeší jediným rozsudkem, což je výhodné i pro soudy a zrychluje to soudní řízení.

Vláda dnes také vyhodnotí využití PPP projektů, tedy spolupráce veřejného a soukromého sektoru, pro železniční a dálniční stavby. Zabývat se bude i harmonogramem přesunu ústředních orgánů státní správy na jednotnou doménu .gov.cz. V rámci vládního nařízení by mohl kabinet zavést mimo jiné samostatnou pozici školského logopeda.

Další návrh ministerstva spravedlnosti počítá s tím, že soudce Jan Passer by měl pokračovat u Soudního dvora EU i poté, co mu v říjnu příštího roku vyprší dosavadní mandát. Vláda se bude zabývat také úpravou struktury a počtu služebních a pracovních míst na úřadu vlády, ale i objemem státních hmotných rezerv, které se vytvořily a udržují v souvislosti s dopady epidemie covidu-19. Rozhodovat bude také o peněžních darech v rámci programu Pomoc na místě nebo o návrhu na rozpuštění některých politických stran, které neplní své zákonné povinnosti.