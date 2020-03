ŽIVĚ: TK po jednání vlády ke koronaviru

Praha - Vláda dnes nařízením zakázala vývoz léčiv dovezených do České republiky. Novinářům to po zasedání kabinetu řekl premiér Andrej Babiš (ANO). Opatření proti tzv. reexportům, který navrhlo ministerstvo zdravotnictví, má podle předsedy vlády zajistit, aby léky zůstaly k dispozici českým občanům.

"Nařízení zakazuje dodání všech registrovaných léčivých přípravků určených pro trh na území ČR do členských států EU a vývoz těchto léčebných přípravků do jiných zemí než zemí Evropské unie," uvedl Babiš. Dodal, že jde o reexporty, kdy někdo do ČR doveze léky a následně by je vyvezl. "Jde o to, aby léky zůstaly k dispozici občanům," dodal. Z textu nařízení vyplývá, že účinné bude ode dne vyhlášení, a platnosti naopak pozbude ve chvíli, kdy skončí nouzový stav vyhlášený kvůli šíření nového typu koronaviru. Nouzový stav vyhlásila vláda minulý čtvrtek prozatím na 30 dní. Zpětný vývoz léků do ciziny může být podle platné legislativy zakázán v podstatě až při jejich nedostatku. Vládní novelu, která by měla zajistit dostupnost léků v lékárnách omezením možnosti vývozu léků, podpořila v lednu Sněmovna. Vývoz by měl být podle předlohy povolen jen u léčiv, která budou uvedena na seznamu vydaném Státním ústavem pro kontrolu léčiv. Do seznamu se přitom dostanou jen léky, u nichž bude ověřeno, že je jich v Česku dostatek. Vláda zvažuje zrušení výjimky pro pendlery, pokud nebudou opatrní Premiér Babiš vyzval dnes zaměstnance německých a dalších zahraničních firem, kteří dojíždějí do práce přes hranice, aby po návratu do Česka dodržovali vyhlášená bezpečnostní opatření proti šíření nového typu koronaviru. Jinak pohrozil zrušením výjimky, která takzvaným pendlerům umožňuje přejíždět hranice ve chvíli, kdy byly pro ostatní kvůli epidemii koronaviru uzavřeny. Vláda má podle Babiše signály, že ne všichni pendleři dodržují zákaz vycházení ven mimo bezodkladné cesty. "Nezbude, než zavést povinnou karanténu pro toho, kdo se vrací domů z Německa," pohrozil. Kvůli informacím, že ne všichni obyvatelé země dodržují zákaz neshromažďovat se, například v parcích, zvažuje ministr vnitra Jan Hamáček (ČSSD) posílení policie. "Budeme muset přitvrdit, policie se snaží takovým lidem to rozmlouvat. Pokud to nebude po dobrém, budeme muset použít pořádkové jednotky," uvedl. Vláda v neděli v noci zakázala s účinností od půlnoci na pondělí do 24. března 06:00 kvůli dalšímu šíření koronaviru volný pohyb lidí po celé České republice. Zákaz volného pohybu se nevztahuje na cesty do zaměstnání, nezbytné cesty za rodinou, pro základní životní potřeby nebo do zdravotnických zařízení. Stát také zakázal až na výjimky, například kamionovou dopravu, překračování hranic. Takzvaným pendlerům dala výjimku, mohou zajíždět až sto kilometrů od hranic. Tripartita se shodla na delším ošetřovném a příspěvku na mzdy

Vedení tripartity se dnes shodlo na prodloužení ošetřovného pro rodiče školáků při nynější nákaze koronavirem. Shoda je také na příspěvku státu na mzdy pracovníků z prodejen a dalších provozů s nařízeným uzavřením. O přesném nastavení opatření rozhodne vláda. ČTK to po dnešním jednání zástupců vlády, odborů a zaměstnavatelů řekl předák Českomoravské konfederace odborových svazů (ČMKOS) Josef Středula. O dalších krocích se podle něj bude dál jednat.

Školy v Česku jsou od 11. března kvůli možnému šíření nákazy novým koronavirem zavřené. Řada rodičů musela zůstat s potomky doma. Zaměstnanci mohou z nemocenského pojištění získat ošetřovné. Činí 60 procent denního základu příjmu na devět dnů na děti do deseti let, u samoživitelek a samoživitelů až na 16 dní na školáky do 16 let. Osoby samostatně výdělečně činné (OSVČ) s nemocenským pojištěním ošetřovné nedostávají. Ministerstvo práce navrhlo doplatit zaměstnancům ošetřovné za všechny dny, co zůstanou školy zavřené, a to na děti do 15 let. OSVČ by mohly dostat dávku 424 korun na den.

Podle Středuly panuje shoda na prodloužení ošetřovného, ale ne na nastavení. Věk dětí a výši náhrady po dobu uzavření škol, nebo po dobu trvání rozhodnutí vlády stanoví kabinet. Středula míní, že pokud bude stát ošetřovné doplácet, měl by hradit víc než 60 procent základu příjmu. Předák mluvil o 80 procentech. Se zvýšením věkové hranice u dětí pro ošetřovné odbory souhlasí. Dávku by měly dostávat pak všechny OSVČ, tedy i bez nemocenského pojištění.

Shoda byla podle šéfa ČMKOS také na "spoluúčasti státu" na mzdách pracovníků prodejen, restaurací a dalších provozoven, které vláda nařídila kvůli ochraně před koronavirem uzavřít. Zaměstnavatelé jim nyní platí celý výdělek. Vedení tripartity jednalo podle Středuly o tom, že by stát uhradil čtyři pětiny mzdy a zaměstnavatel pětinu. "Nebyl tu zásadní rozpor," řekl Středula.

Jednání o dalších opatřeních, mezi která patří zavedení kurzarbeitu, budou pokračovat. Vedení tripartity dnes diskutovalo "na dálku". Po jeho videokonferenci začalo mimořádné zasedání vlády, která by dnes mohla o ošetřovném či podílu státu na mzdách v uzavřených provozech rozhodnout.