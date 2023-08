ŽIVĚ: TK po jednání premiéra Fialy s prezidentem Pavlem

Praha - Premiér Petr Fiala (ODS) chce na dnešním jednání s prezidentem Petrem Pavlem probírat i penzijní novelu, pod níž stále chybí podpis hlavy státu. Premiér prezidentovi připomene argumenty, s nimiž vláda novelu připravovala. Fiala to novinářům řekl po dnešní návštěvě vlašimského závodu na výrobu munice Sellier & Bellot. Vláda chce, aby většina změn byla účinná od 1. září. Aby se tak stalo, hlava státu by novelu musela podepsat urychleně, aby ve sbírce zákonů vyšla do konce srpna, tedy ještě dnes.

Podle Fialy se objevují informace, že prezident nad novelou o důchodech "nějakým způsobem přemýšlí nebo váhá". "Nepochybně využiji toho setkání, abych panu prezidentovi připomenul argumenty, se kterými naše vláda tuto novelu připravovala - proč je tak důležité, abychom udělali změny v důchodovém systému a že by bylo určitě dobré, abychom už i z ekonomického hlediska mohli ty změny realizovat od 1. září, tak jak jsme měli jako vláda a celá vládní koalice původně v úmyslu," uvedl Fiala.

Kromě toho chce s prezidentem mluvit o přípravě rozpočtu, konsolidačním balíčku a jeho projednávání ve Sněmovně či koordinaci zahraniční politiky. V této souvislosti připomněl například Pavlovu cestu na Valné shromáždění Organizace spojených národů. "Určitě můžeme doladit některé věci, které se třeba budou týkat připravovaných bilaterálních schůzek," dodal premiér.