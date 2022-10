ŽIVĚ: TK po jednání o vlády o hraničních kontrolách

Praha - Pokud by Česká republika upustila od kontrol na hranicích se Slovenskem, hrozí podle ministra dopravy Martina Kupky (ODS), že by by se opět mohl zvýšit počet migrantů. Kupka to dnes řekl novinářům před jednáním vlády, která řeší prodloužení kontrol o 15 dnů. Kontroly kvůli přílivu hlavně syrských běženců zavedlo Česko na hranicích se Slovenskem na konci září. Původně platily do 8. října, později je kabinet prodloužil do 28. října. Pokud dnes vláda schválí další prodloužení, potrvají kontroly do 12. listopadu.

"Podle mých informací je opravdu takové opatření opodstatněné," řekl Kupka k prodloužení kontrol novinářům. Podle místopředsedy vlády pro digitalizaci a ministra pro místní rozvoj Ivana Bartoše (Piráti) se situace koordinuje i na evropské úrovni. "Podle mě je zásadní, aby státy, které přistoupily ke stejnému závazku o tom, jakým způsobem se poskytuje azyl lidem, kteří utíkají před nějakou válkou, ale i jakým způsobem se řeší nelegální migrace, tak aby ty dohody byly dodržovány," řekl Bartoš.

Vicepremiér připomněl, že Česko je pro migranty tranzitní zemí. "Komunikujeme jak s těmi zeměmi, kam dále pokračují lidé, kteří přicházejí do Česka, tak i se slovenskou stranou, kde skutečně ten problém na hranici byl a já si vyslechnu, jaká je současná situace," řekl. Pokud je to nutné, tak je potřeba kontroly ještě nějaký čas zachovat, doplnil ministr.

O tom, že bude chtít prodloužení kontrol na hranicích se Slovenskem, informoval ministr vnitra Vít Rakušan (STAN) v pátek. "Na vládu půjdu s návrhem na dalších 15 dnů. Nepovažujeme to za normální stav, proto to nechceme prodlužovat na nějakou extrémně dlouhou dobu. Vždy ta opatření chceme vyhodnocovat," uvedl Rakušan. Vnitro chce také prodloužit možnost, aby stovkám policistů na hranicích pomáhalo až 80 vojáků a 60 celníků.

Bez souhlasu EU může Česko kontroly zavést maximálně na dva měsíce. Pro případné prodloužení po 28. listopadu by byl nutný souhlas Evropské komise.

Za posledních 24 hodin policisté na hranicích zkontrolovali přes 37.000 lidí, při nelegální migraci zjistili 212 lidí. Z toho jich 83 bylo vráceno zpět na Slovensko a 12 nesplnilo podmínky pro vstup. Zadržen byl jeden převaděč. Policisté to dnes uvedli na twitteru. Souhrnné statistiky za celé období kontrol ČTK shání.

Ve Zlínském kraji zajistili policisté v souvislosti s kontrolami na hranicích se Slovenskem do čtvrtečního rána 2080 běženců. Dalším 180 migrantům odepřeli vstup na území České republiky a 108 jich vrátili na Slovensko. Zadrželi také 23 převaděčů, řekl dnes ČTK policejní mluvčí Petr Jaroš. V kraji policisté kontrolují sedm silničních hraničních přechodů a dva železniční přechody. Hlídají i takzvanou zelenou hranici, která vede z podstatné části kopcovitými oblastmi Bílých Karpat, Javorníků a Beskyd. Do opatření v kraji je každý den zapojeno okolo 150 policistů, s kontrolami nadále pomáhají také celníci a vojáci.

Počet migrantů, kteří od ledna do září vstoupili nelegálním způsobem do zemí Evropské unie po takzvané balkánské trase, se podle pohraniční agentury Frontex meziročně zvýšil o 170 procent. V prvních devíti měsících letošního roku bylo na vnější hranici EU zadrženo 228.000 běženců bez povolení, což bylo nejvíce za toto období od roku 2016. Počet běženců, kteří vstoupili do EU nelegálně, se od ledna do konce září zvýšil meziročně o 70 procent. Nejvyšší nárůst vykazuje právě balkánská trasa a pak státy východního Středomoří, kde se počty zvýšily o 118 procent.

