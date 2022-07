Šefčovič: Nepracuje se přímo na dalším balíku sankcí, ale na dotažení detailů

Praha - Evropská komise (EK) a členské státy EU nyní nepracují přímo na dalším, sedmém evropském sankčním balíku proti Rusku. Aktuálně se řeší dotažení některých detailů z předcházejících balíků s cílem zabránit neplnění sankcí. Zároveň chce EU dostat sankce do souladu se závěry zemí G7. Na tiskové konferenci po jednání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Praze to řekl místopředseda Evropské komise Maroš Šefčovič. EK by měla možná opatření představit dnes.

Šefčovič dnes ministry pro evropské záležitosti zemí EU informoval také o tom, že komise příští týden předloží návrh, jak se koordinovaně připravit na možné přerušení dodávek ruského plynu. Cílem má být zaručit solidaritu mezi členskými zeměmi a zároveň ochránit fungování jednotného trhu.

Bek: U návrhu na úpravu voleb do EP bude třeba několik dalších kol jednání

U návrhu europoslanců na úpravu systému voleb do Evropského parlamentu (EP) bude podle ministra pro evropské záležitosti Mikuláše Beka (STAN) nutných několik dalších kol diskuse. Bek to uvedl při dnešním neformálním zasedání Rady pro obecné záležitosti (GAC) v Praze. Státy podle něj chtějí čas na předchozí vnitropolitickou debatu. V návrhu je několik témat, která unijní státy rozdělují.

Návrh reformy evropských voleb schválil Evropský parlament v květnu. Cílem je sjednotit způsob výběru europoslanců v jednotlivých členských státech, zavést celoevropský volební obvod či dát občanům možnost mluvit do výběru šéfa Evropské komise. Bek označil dnešní debatu k návrhu za barvitou. "Bylo zřejmé, že rada bude potřebovat nejméně několik dalších kol diskuse, než dospěje ke společnému postoji," podotkl. Před další debatou chtějí některé země absolvovat i vnitrostátní kolo diskusí.

Státy podle něj rozděluje například zavedení tzv. spitzenkandidátů, které chce EP prosadit dlouhodobě. "Omezovalo by roli Evropské rady při obsazování čela Evropské komise," uvedl. Některé země podle Beka vyjádřily pochybnosti o tom, zda jsou určité části návrhu v souladu s evropskými smlouvami. "V některých případech zdůrazňovaly, že změny by znamenaly obrovský zásah do místních zvyklostí," uvedl.

Členské země mají, pokud jde o výběr europoslanců, různá národní pravidla. Smyslem iniciativy je pravidla sjednotit a také určit jednotné datum konání evropských voleb. Podle návrhu EP by celá unie volila společně v Den Evropy, tedy 9. května. Občané EU by mohli volit v kterémkoliv členském státě, a to i korespondenčně.

Při debatě o posilování demokratických institucí se podle Beka ukázalo, že unijní státy podporují návrhy Evropské komise ohledně ochrany volebního procesu v EU a regulace politické reklamy. "Také jasně zazněly hlasy ve prospěch evropské legislativy, která se připravuje v oblasti zajištění plurality a svobody médií," řekl.