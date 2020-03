ŽIVĚ: TK po jednání hejtmanů s vládou o koronaviru

Praha - Hejtmani se zástupci vlády se na dnešním jednání ve Strakově akademii dohodli na centrálních dodávkách ochranných prostředků a pomůcek, jednotném informování o koronaviru nového typu prostřednictvím ministerstva zdravotnictví a upřesnění podmínek karantény. Hejtman Vysočiny pověřený vedením asociace Jiří Běhounek (ČSSD) v tiskové zprávě také uvedl, že v krátké době bude upraveno opatření ohledně karantény pro občany, kteří se vracejí ze zasažených oblastí.

To by mělo navázat na dnešní dopolední výzvu premiéra, aby lidé nejezdili do Itálie a ti, kteří se odtud vrací, aby zůstali 14 dnů doma.

Hejtmani podle Běhounka navrhli k diskusi možnost, aby každý z občanů, který se vrací z rizikových oblastí, strávil 14 dní v karanténě. "Ministerstvo zdravotnictví a hygienici se touto možností budou zabývat a výsledek nám sdělí," uvedl Běhounek. Výzvu na sociálních sítích premiér zveřejnil s odkazem na jednání s náměstkem ministra zdravotnictví Romanem Prymulou před jednáním s představiteli krajů.

Hejtmani se podle asociace dohodli na centralizaci nákupů. "Centralizovat se budou dodávky ochranných prostředků a pomůcek, které budou prioritně směřovat do zdravotnických zařízení. Stát rovněž upřesní podmínky karanténních opatření pro cestující z ČR, kteří se vracejí do vlasti z území zasažených nákazou," uvedla asociace.

Účastníci schůzky se zabývali i dezinfekcí dopravních prostředků ve veřejné dopravě. Ministerstvo dopravy by mělo ve spolupráci s ministerstvem zdravotnictví připravit metodické pokyny k tomu, jaký postup by měl platit.

Výzvu k občanům, aby do Itálie nejezdili, Babiš dnes vysvětlil jako nezbytné preventivní opatření k tomu, aby se Česko vyhnulo nekontrolovanému šíření koronaviru v České republice. Opatření kritizují cestovní kanceláře, podle nichž jsou směrodatná doporučení ministerstva zahraničí.

Stát dosud doporučoval českým občanům necestovat do čtyř italských regionů, dokud se nevyřeší tamní situace s rozšířením koronaviru. Jde o regiony Lombardie, Veneto (Benátsko), Emilia Romagna a Piemont. Podle čtvrtečních údajů se v Itálii prokázala nákaza u 3858 lidí, zemřelo jich 148.

V Česku je 12 oficiálně potvrzených pozitivních případů, jeden další ze soukromé laboratoře se ještě musí potvrdit. Pět případů je spojeno s rodinami z Děčína, které byly společně lyžovat ve středisku Auronzo di Cadore v regionu Veneto (Benátsko). V pražské Nemocnici Na Bulovce jsou izolováni také tři cizinci - studentky z USA a Ekvádoru, které studují v Miláně, a muž z Itálie. Dalším nakaženým je pedagog z České zemědělské univerzity.