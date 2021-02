Vláda žádá o prodloužení nouzového stavu, chce lepší pomoc firmám

Praha - Vláda chce prodloužit nouzový stav vyhlášený kvůli epidemii koronaviru o dalších 30 dnů. Schválila žádost Sněmovně. Podpořila také zvýšení náhrad pro lidi v karanténě a vznik nového systému kompenzací, který by měl dostat pomoc k podnikatelům rychleji a ve větším objemu. Restrikce zavedené proti šíření nákazy kabinet nezpřísnil, rozpracovat strategii pro návrat maturantů do škol uložil Ústřednímu krizovému štábu. V Česku začala distribuce vakcín od firmy AstraZeneca. Nedělní počet případů koronaviru byl mírně nižší než před týdnem.

Nouzový stav, který vládě umožňuje nařizovat některá opatření a také nasazovat do nemocnic vojáky, má zatím končit s nedělí 14. února po 132 dnech. Vláda ho chce prodloužit do 16. března. Sněmovna by žádost měla posuzovat ve čtvrtek odpoledne, s podporou komunistů tentokrát kabinet počítat nemůže. K podpoře nouzového stavu vyzvali politické strany zdravotničtí a lékařští odboráři. Úpravy legislativy tak, aby nebylo potřebné prodlužování nouzového stavu, v úterý proberou špičky sněmovních stran.

Kompenzační bonus podnikatelům postiženým epidemií podle předlohy schválené vládou stoupne z 500 na 1000 Kč denně. Zaměstnavatelé dále získají 500 korun denně na každého zaměstnance. Hlavním kritériem bude v obou případech splnění poklesu tržeb o nejméně 50 procent. Pokračovat bude také program Antivirus, případně další podpory, která na program Antivirus navazují. Opozice a někteří podnikatelé kritizovali vládní pomoc jako složitou a roztříštěnou, k některým silně zasaženým oborům se pomoc podle nich nedostala. "Programy, které se ukázaly jako problematické, budou utlumeny," uvedlo ministerstvo financí.

Dosavadní opatření proti šíření epidemie podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) přestala fungovat, v minulém týdnu proto mluvil o možnosti omezit cestování mezi kraji. Další členové vlády včetně premiéra Andreje Babiše (ANO) se k tomu ale nekloní. Vláda už ale schválila rozšíření registru přestupků o přestupky spáchané podle krizového zákona. V případě opakovaného porušování vládních opatření by tak mohl být firmám a podnikatelům uložen i zákaz činnosti na jeden rok, přehled o opakovaném porušování vládních nařízení by získala policie.

Motivačně by naopak mělo působit zvýšení náhrady mzdy lidí v karanténě, které bylo na vládě ve dvou variantách. Vláda se přiklonila k tomu, aby lidé v karanténě dostávali navíc bonus až 370 Kč za den. Druhou možností bylo dočasné zvýšení nemocenské ze 60 na 90 procent redukovaného průměrného výdělku.

Uvolnit by se také částečně mohla omezení pro školní docházku. Vláda má na stole návrh, podle kterého by se mohly do lavic vrátit nejprve poslední ročníky středních škol. Předpokládá se pravidelné testování žáků i zaměstnanců škol na koronavirus. Podle ministra vnitra Jana Hamáčka (ČSSD) má podmínky návratu maturantů 1. března do škol rozpracovat Ústřední krizový štáb, mimo jiné je třeba zajistit nákup testů a jejich distribuci. Vedení školských odborů se vyslovilo proti tomu, aby se odpovědnost za testování přenášela na učitele. Pražský primátor Zdeněk Hřib (Piráti) upozornil, že jen v hlavním městě by testování žáků posledních ročníků středních škol stálo až 15 milionů Kč týdně a je pro něj potřeba vyškolit 800 pracovníků.

V neděli přibylo v Česku 2415 případů koronaviru, tedy o 157 méně než před týdnem. V předchozích dnech v týdnu nově nakažených spíše přibývalo. V neděli se ale méně testuje a i proti předchozí neděli laboratoře provedly méně testů. Aktuálně se s nákazou potýká přes 97.000 lidí, s nemocí covid-19 od začátku epidemie zemřelo 17.333 lidí.

V nemocnicích v neděli ubylo zhruba 30 lidí s covidem na 5473 pacientů. Ve vážném stavu je 986 z nich, tedy o 11 méně než v sobotu. Statistiky ale nezahrnují pacienty, kteří po deseti dnech nevykazují příznaky koronaviru, v nemocnicích ale dál zůstávají. Podle ministerstva zdravotnictví jsou proto nemocnice dál na hraně svých kapacit. Týká se to nyní zejména Karlovarského kraje, další převozy pacientů do jiných zařízení požaduje přetížená sokolovská nemocnice, která už nemá jak zvýšit počet lůžek pro pacienty s covidem-19. Zátěž nemocnic je podle Blatného vysoká i v dalších příhraničních regionech.

Zlepšit situaci by mělo očkování, zdravotníci k nedělnímu večeru podali téměř 350.000 dávek vakcíny, víc než 93.000 lidí dostalo obě potřebné dávky. Dnes začal v ČR rozvoz třetího typu vakcíny, očkovací látku od firmy AstraZeneca dostaly zatím nemocnice v Kolíně, Hradci Králové a Jihlavě. Vědci z iniciativy Sníh dnes ale upozornili na to, že kvůli novým mutacím koronaviru bude zřejmě nutné lidi přeočkovávat novějšími vakcínami upravenými tak, aby působily proti více variantám viru.

Ministerstvo zdravotnictví dnes informovalo, že doporučí používání léků na covid-19 na bázi takzvaných monoklonálních protilátek. Látky kasirivimab a imdevimab jsou vhodné pro lidi s vysokým rizikem těžkého průběhu onemocnění covid-19.

V pražských Kunraticích dnes zahájily zkušební provoz dvě darované linky z Tchaj-wanu na výrobu respirátorů. Měsíčně jich dohromady vyrobí až dva miliony. Další dvě linky by měly do Česka dorazit po 20. únoru.