ŽIVĚ: TK nové posily Olomouce Krejčího před extraligovou sezonou

Olomouc - Hokejový útočník David Krejčí neplánuje, že by se v průběhu sezony vrátil zpět do NHL. Chce se připravit tak, aby hrál za Olomouc v 1. kole extraligy. Řekl to na tiskové konferenci před startem nové extraligové sezony.

Rodák ze Šternberka Krejčí odehrál během 15 sezon v základní části NHL za Boston 962 zápasů, vstřelil 215 branek a přidal 515 asistencí. V play off nasbíral 124 bodů za 42 gólů a 82 asistencí ve 156 utkáních. V dresu české reprezentace se dvakrát představil na olympijských hrách a třikrát na světových šampionátech.

Z MS 2012 má Krejčí bronz, medaile stejné hodnoty získal dříve také na MS hráčů do 18 i 20 let. Finále Stanleyova poháru si po triumfu zahrál ještě v letech 2013 a 2019, v obou případech byl ale úspěšnější soupeř. V roce 2013 byl vyhlášen vítězem tradiční domácí ankety Zlatá hokejka.