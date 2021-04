ŽIVĚ: TK ministra Kulhánka po schůzce s ruským velvyslancem

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek vystoupil na tiskové konferenci 21. dubna 2021 v Praze po svém uvedení do úřadu.

Nový ministr zahraničí Jakub Kulhánek vystoupil na tiskové konferenci 21. dubna 2021 v Praze po svém uvedení do úřadu. ČTK/Kamaryt Michal

Praha - Ruský velvyslanec Alexandr Zmejevskij dnes vpodvečer dorazil na ministerstvo zahraničí, kam si jej kvůli dalšímu postupu v kauze kolem možného zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích předvolal nový ministr Jakub Kulhánek (ČSSD). Schůzky se nezúčastní vicepremiér Jan Hamáček (ČSSD), který dosud resort dočasně vedl, řekl Kulhánek na tiskové konferenci po uvedení do úřadu. Na twitteru vpodvečer Kulhánek uvedl, že hovořil s generálním tajemníkem Severoatlantické aliance (NATO) Jensem Stoltenbergem.

Ve funkci Kulhánka ihned čeká ostrý start, bude muset řešit kauzu kolem možného zapojení ruských tajných služeb do výbuchu muničního skladu ve Vrběticích v roce 2014. Česko vyhostilo 18 pracovníků ruského velvyslanectví, kteří podle českých úřadů pracovali pro tajné služby. Rusko v odvetném kroku vyhostilo 20 zaměstnanců české ambasády v Moskvě.

Zmejevskému bude Kulhánek tlumočit nespokojenost Česka s ruským postupem při odvolávání zaměstnanců české ambasády v Moskvě i případné další české kroky. Poté svolal tiskový briefing.

Česko-ruské vztahy vstoupily podle Kulhánka do mimořádně složité etapy, není to však vina České republiky. "Rozhodli jsme se jako suverénní země a jednali jsme rázně. Rozprášili jsme síť agentů ruských tajných služeb, ruský Rosatom nebude osloven v souvislosti s dostavbou Dukovan a v příštích dnech budeme řešit další postup směrem k Rusku, a to i ve spolupráci se zahraničními partnery," řekl.

NATO se chce ve čtvrtek podrobněji zabývat vyhroceným diplomatickým sporem mezi ČR a Ruskem. Ráno se uskuteční briefing pro velvyslance v členských státech NATO, zúčastní se jej i ředitel Bezpečnostní informační služby (BIS) Michal Koudelka. Do konce týdne chce Koudelka o věci hovořit s některými protějšky v EU a NATO.

Kulhánek vpodvečer poděkoval šéfovi NATO Stoltenbergovi za podporu ve složitých časech. "Jsem rád, že jsme krátce po mém jmenování ministrem zahraničí spolu mohli hovořit. Vážíme si toho, že stojíte za námi!" uvedl.

Premiér Andrej Babiš (ANO) poznamenal, že prezident Miloš Zeman permanentně vládě vyjadřuje podporu v jejích krocích v kauze výbuchu ve Vrběticích. Zeman se při dnešním Kulhánkově jmenování ministrem k záležitosti nevyjádřil.