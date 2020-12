Blatný: Situace je křehká, případů covidu-19 ubývá pomaleji

Praha - Počet nových případů covidu-19 klesá pomaleji než v minulých týdnech. V některých regionech se podle ředitele Ústavu zdravotnických informací a statistiky (ÚZIS) Ladislava Duška pokles téměř zastavil. Rizikové jsou Královéhradecký, Ústecký, Liberecký, Olomoucký a Zlínský kraj a Vysočina. Ministr zdravotnictví Jan Blatný (za ANO) dnes na tiskové konferenci označil situaci za "křehkou".

Vývoj epidemie v ČR se v protiepidemickém systému (PES) hodnotí podle počtu nových případů, nákazy seniorů, reprodukčního čísla a podílu počtu pozitivních ze všech provedených testů.

Z provedených testů je nyní pozitivní zhruba každý pátý. Podle Duška je to stále vysoké číslo, které ukazuje relativně velkou virovou zátěž v populaci. "Pozitivita záchytů bude muset brzy započítávat antigenní testy, na tom se pracuje. Jinak by to bylo 14 procent," řekl ministr. Odborníci za bezpečný považují podíl zhruba pět až deset procent, který signalizuje, že funguje trasování kontaktů nakažených.

Reprodukční číslo je podle Duška 0,93. Číslo R uvádí průměrný počet dalších nakažených, které nakazí jeden pozitivně testovaný. Podíl nakažených seniorů klesá podobně jako nákaza v celé populaci. Zatímco celkově nových případů v listopadu proti říjnu ubylo asi o 76.000, nakažených nad 65 let bylo jen asi o 200 méně. Starší 65 let byl tak v listopadu zhruba každý pátý nakažených.

Každý den do nemocnic směřuje zhruba 300 nových pacientů s covidem-19. Aktuálně jich je zhruba 4500, intenzivní péči potřebuje kolem 580 osob. Aktuálně nakažených je podle Duška asi 5000 zdravotníků, maximum bylo 13.000 najednou. Mezi nimi je nemocných 860 lékařů a 2350 zdravotních sester. "V nejbližších dnech bude ukončena výpomoc mediků, v krajích s velkým nedostatkem personálu bude prodloužena výpomoc armády," uvedl v tiskové zprávě náměstek ministra Vladimír Černý, který je vedoucím skupiny ministerstva, která má kapacity nemocnic na starosti.