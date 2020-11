Blatný: Na covid zemřelo na jaře 27 % pozitivních lidí, teď víc

Praha - V posledních třech měsících letošního roku bude úmrtnost v ČR vyšší než v předchozích letech. Příčinou ale není jen epidemie covidu-19, podle ministra zdravotnictví Jana Blatného (za ANO) bylo v říjnu asi 1000 lidí, kteří zemřeli navíc proti průměru předchozích let a covid neměli. V prvním pololetí byl covid-19 příčinou úmrtí zhruba u 27 procent zemřelých, kteří byli pozitivně testovaní, ve druhém podle prozatím dostupných dat asi u 40 procent.

"Je velmi pravděpodobné, že je to následek situace, že kvůli nadměrnému zatížení (zdravotnického) systému může docházet k tomu, že lidé umírají více i na to, co není koronavirus," řekl ministr k vyššímu celkovému počtu zemřelých v Česku.

Za rok 2020 podle něj zemře asi 9000 až 10.000 lidí pozitivních na koronavirus.