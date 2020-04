ŽIVĚ: TK klubů před schůzí Sněmovny k nouzovému stavu

STAN podpoří delší nouzový stav, chce ale od vlády informace

Starostové a nezávislí (STAN) jsou dnes ochotni hlasovat pro prodloužení nouzového stavu do 30. dubna. Je to ale naposledy, co podpoří jeho prodloužení o víc než 14 dnů, řekl novinářům před jednáním Sněmovny předseda hnutí Vít Rakušan. Vyzval také vládu, aby jasně představila kritéria, podle kterých se budou restrikce uvolňovat. Podle STAN by se stát měl soustředit na ochranu nejohroženějších skupin a pro ostatní lidi omezení zmírňovat.

Vláda navrhuje prodloužení nouzového stavu o 30 dní do 11. května, STAN to považuje za nepřijatelné. "Prodloužení o 30 dnů je bianco šek. Situace je dynamická, vyvíjí se každým dnem," řekl Rakušan. Hnutí prosazovalo prodloužení o deset až 14 dní, konec dubna je krajní varianta. "Nouzový stav je výjimečné období, měl by se prodlužovat jen na nezbytně nutnou dobu," řekl Rakušan.

Starostové jsou pro prodloužení připraveni hlasovat, pokud dostanou od vlády jasné informace o tom, jak chce dál postupovat. Rakušan kritizoval kabinet za to, že jeho výstupy o pokračování nouzového stavu nejsou jednoznačné, od různých představitelů podle něj zaznívají různé doby prodloužení i různé názory na uvolňování restrikcí.

STAN vyzval kabinet, aby se soustředil na ochranu rizikových skupin obyvatelstva, zejména seniorů. "Nemocnost této skupiny může skutečně znamenat problém. U ostatní populace jsme pro postupné rozvolňování opatření," řekl Rakušan.

Starostové také vyzvali k vytvoření sněmovní komise, která by hlídala nakládání s osobními údaji v souvislosti s projektem takzvané chytré karantény. "Musíme dbát na to, aby bylo zaručeno právo občanů na soukromí. Musíme se ptát, co se s daty stane, kdo k nim bude mít přístup," řekl Rakušan. Podporu záměru podle něj zatím vyjádřily opoziční strany.

Poslanci budou diskutovat o prodloužení nouzového stavu

Kabinet požádal o prodloužení nouzového stavu o 30 dnů do pondělí 11. května. Z vyjádření politických špiček ale vyplývá, že Sněmovna je umožní do čtvrtka 30. dubna. Opozice bude chtít po vládě vysvětlení, k čemu chce nouzový stav využít. Stát nyní díky němu může zejména nakupovat zdravotnické ochranné pomůcky a další materiál rychle bez výběrových řízení.

Do zrychleného schvalování vláda předložila dalších 15 návrhů zákonů. Jde například o pomoc osobám samostatně výdělečně činným, o změny v insolvencích a exekucích a o úpravu přijímacích zkoušek na vysoké školy. Poslanci by také mohli uzákonit pravomoc policistů a strážníků pokutovat na místě přestupky proti vládním krizovým opatřením, možnost přerušení splácení úvěrů a hypoték a ochranu nájemníků před výpovědí z bytů nebo prostor pro podnikání.

Některé předlohy budí spory. S největší pravděpodobností doznají prostřednictvím pozměňovacích návrhů změn.

Zákonodárci by se měli sejít stejně jako předminulý týden z preventivních důvodů zhruba v polovičním počtu. Sněmovní budovy budou pro veřejnost nadále uzavřeny.