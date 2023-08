Živě: TK: Kdo se podílí na vstupu lidí do oddlužení?

Analytická společnost InsolCentrum pořádá v úterý 29. srpna 2023 tiskovou konferenci, na které budou představeny výsledky analýzy zpracovatelů insolvenčních návrhů na oddlužení v ČR. Se všemi daty seznámí účastníky TK jednatelka InsolCentra Jarmila Veselá.

Na tiskové konferenci, která bude zahájena v 10:00, budou mít účastníci interaktivní přístup k prezentovaným výstupům. On-line účastníci mohou pokládat dotazy přes Sli.do: #insolvence

Kdo se podílí na vstupu lidí do oddlužení?

Za dlužníka mohou návrh na oddlužení podat pouze společnosti s akreditací od Ministerstva spravedlnosti ČR nebo regulované profese, jako jsou advokáti, notáři, exekutoři nebo insolvenční správci. Víte, jaká skupina zpracovatelů podává nejvíce insolvenčních návrhů? Dozvíte se to na tiskové konferenci spolu s přehledem všech konkrétních sepisovatelů. Uslyšíte, jaké jsou počty návrhů od navrhovatelů ze ziskového v porovnání s neziskovým sektorem. Zveřejněna budou také data o tom, kdo jsou lidé vstupující do oddlužení, jaká je dosavadní úspěšnost návrhů a jaké jsou náklady spojené se vstupem do oddlužení.