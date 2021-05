ŽIVĚ: TK k uvedení Vojtěcha do funkce ministra zdravotnictví

Praha - Prezident Miloš Zeman dnes na Pražském hradě jmenoval staronovým ministrem zdravotnictví Adama Vojtěcha (za ANO). Na twitteru to uvedl prezidentův mluvčí Jiří Ovčáček. Oproti zvyklosti jmenování nedoprovodila tradiční slavnostní ceremonie, ministr si pouze od prezidenta převzal podepsaný jmenovací dekret. Zeman zároveň přijal rezignaci dosavadního ministra zdravotnictví Petra Arenbergera (za ANO). Premiér Andrej Babiš (ANO) by měl ještě dnes Vojtěcha uvést do funkce.

Podle fotografií, které Ovčáček zveřejnil, se jmenování zúčastnil prezidentův kancléř Vratislav Mynář a šéf hradního protokolu Vladimír Kruliš. Po předání jmenovacího dekretu Vojtěch podepsal ministerský slib.

Arenberger ve funkci končí po necelých dvou měsících. V posledních dnech čelil kritice za to, jak informoval o svém majetku. Podle Babiše se Arenberger rozhodl podat rezignaci kvůli tlaku na svou rodinu. Řekl, že končící ministr podcenil, že na úrovni ministra "musí být majetková přiznání a další věci daleko přísnější". Arenberger za své jediné pochybení považuje nesprávně vyplněné majetkové přiznání.

Vojtěch se ministrem zdravotnictví stal v prosinci 2017, kdy byl jmenován v první Babišově vládě, stejnou funkci získal i ve druhém Babišově kabinetu. Na funkci rezignoval loni v září s vysvětlením, že ho řízení úřadu v době první vlny koronaviru neúměrně zatížilo. Po odchodu z vlády zamířil do představenstva Krajské zdravotní, která spravuje pět nemocnic v Ústeckém kraji. Server Seznam Zprávy dnes uvedl, že krátce před svým jmenováním Vojtěch na pozici předsedy představenstva Krajské zdravotní rezignoval.

Vojtěcha v září ve funkci nahradil epidemiolog Roman Prymula, kterého vystřídal dětský hematolog Jan Blatný. Arenbergera Babiš uvedl do úřadu 7. dubna. Ve funkci tak strávil 49 dní, pouze o 11 více než Prymula.

Výměnu ministrů zdravotnictví během koronavirové krize zažily i některé ze sousedních zemí. Minulý měsíc se rozhodl odejít z funkce kvůli vyčerpání a zdravotním problémům rakouský ministr zdravotnictví Rudolf Anschober, kterého nahradil lékař a funkcionář lékařské komory Wolfgang Mückstein. Letos v březnu skončil ve funkci také slovenský ministr zdravotnictví Marek Krajčí. Jeho odchod byl součástí politické krize na Slovensku, kterou vyvolaly okolnosti nákupu vakcíny Sputnik V. Ve funkci ho nahradil generál a lékař Vladimír Lengvarský.

Loni v srpnu se měnil ministr zdravotnictví i v Polsku. Tehdy s odvoláním na osobní důvody oznámil svůj odchod z funkce Lukasz Szumowski, kterého nahradil dosavadní šéf Národního zdravotnického fondu (NFZ) Adam Niedzielski. V Německu je v čele ministerstva od března 2018 Jens Spahn.

Podobně jako Česká republika je na tom například Brazílie, která má již čtvrtého ministra zdravotnictví za dobu pandemie.

Vojtěch v ČT: Prioritou bude kromě covidu financování zdravotnictví

Prioritou staronového ministra zdravotnictví Vojtěcha bude kromě řešení epidemie covidu-19 připravovaná legislativa a financování zdravotnictví. Po převzetí jmenovacího dekretu na Pražském hradě to dnes řekl České televizi. Kvůli epidemii bude podle něj třeba se připravovat na podzimní období a návrat dětí do škol.

"Ve Sněmovně je ještě celá řada zákonů, na kterých jsem pracoval jako ministr," uvedl. Poslanci projednávají například velkou novelu zákona o veřejném zdravotním pojištění, která mění například vstup nových léků do úhrady pojišťoven, zákon o návykových látkách, zavádějící nová pravidla pěstování léčebného konopí, či legislativu, která má nastavit jednotná pravidla pro elektronizaci zdravotnictví.

Zásadní bude podle něj také nastavení úhrad za zdravotní péči z veřejného zdravotního pojištění. "Musíme dokončit takzvanou kompenzační vyhlášku, kterou jsme vydali v loňském roce a teď ji budeme muset vydat znovu," řekl.

Vyhláškou ministerstvo pojišťovnám stanoví, jak mají nemocnicím a dalším poskytovatelům zdravotní péče platit za péči, které odvedli méně než bylo plánováno, nebo s ní měli kvůli epidemii vyšší náklady. Vyhláška zohledňuje také odměny zdravotníkům, kvůli kterým byl ale Vojtěch loni odbory kritizován. Podle něj odměny neměly být plošné.

Pracovat bude i na úhradové vyhlášce pro příští rok, jejíž parametry v současné době vznikají v dohodovacím řízení mezi pojišťovnami a zástupci segmentů péče. Bude podle Vojtěcha třeba řešit i další finanční zdroje. Jeho předchůdci Jan Blatný a Petr Arenberger (oba za ANO) mluvili o navyšování platby za státní pojištěnce ze státního rozpočtu, řádově ve stovkách korun měsíčně.

"Pro zdravotnictví teď nastává doba pomalého návratu ke standardní necovidové péči, ale musí být zajištěna stabilita a rozvoj pro všechny segmenty," dodal Vojtěch.

S prezidentem Milošem Zemanem dnes při převzetí jmenovacího dekretu debatoval hlavně o epidemii koronaviru a očkování. "Bavili jsme se o tom, že je nutné přimět i mladou generaci, aby se nechala očkovat," uvedl. Ruská vakcína Sputnik V podle něj už není téma. "Spíše budeme mít problém v tom, abychom vakcíny, které budeme mít, vyočkovali," dodal.

O budoucnosti svého předchůdce Arenbergera v čele Fakultní nemocnice Královské Vinohrady mluvit nechtěl. "Já bych vyčkal na výsledky kontrol, které byly v nemocnici nařízeny, a pak bych dělal nějaké další závěry," dodal s tím, že nemocnici kontrolují ministerstvo zdravotnictví a ministerstvo financí.

K personálním otázkám v úřadu uvedl, že zásadní změny neplánuje, ale některé nejbližší lidi si chce přivést. Nabídku od premiéra vést znovu resort zdravotnictví dostal minulý týden. "Bral jsem to jako nějakou alternativu. Nepočítal jsem s tím, že to takto dopadne," dodal. Podle něj by na chod úřadu mělo negativní efekt, kdyby přišel nový ministr neznalý jeho fungování.

O své budoucnosti jako velvyslance ve Finsku, do níž byla jeho nominace schválená vládou i prezidentem, nechtěl dnes spekulovat. Platí podle něj ale, že nebude v podzimních volbách kandidovat do Sněmovny.

Vojtěch rezignoval jako předseda představenstva Krajské zdravotní

Vojtěch rezignoval na funkci předsedy představenstva Krajské zdravotní. Uvedl to server Seznam Zprávy. Předsedou představenstva Krajské zdravotní byl Vojtěch od března, pod společnost, která patří Ústeckému kraji spadá šest nemocnic v regionu.

Vojtěch serveru řekl, že podal rezignaci. Už od listopadu 2020 byl členem představenstva společnosti. Jako předseda představenstva pobíral měsíční odměnu převyšující 95.000 korun.

Představenstvo Krajské zdravotní musí zvolit nového předsedu. Podle informací serveru Seznam Zprávy by se jím mohl stát současný ředitel Petr Malý.

V budoucnosti by se Vojtěch mohl stát velvyslancem ve Finsku. Jeho nominaci potvrdil prezident. Premiér Andrej Babiš (ANO) v úterý uvedl, že se počítá s tím, že se Vojtěch velvyslancem příští rok stane.