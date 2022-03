ŽIVĚ: TK k provozu asistenčního centra pro uprchlíky v Praze

Praha - Pražské asistenční centrum pro pomoc ukrajinským uprchlíkům odbavilo od začátku ruské invaze celkem přes 25.000 lidí. Ve čtvrtek evidovalo 2872 žadatelů, z nich 375 požádalo o ubytování, 188 uprchlíků odvezly autobusy a vlaky během uplynulého dne do jiných center, uvedl dnes ráno na twitteru primátor Zdeněk Hřib (Piráti). Situace v hlavním městě je podle Hřiba vážná. Praha už kvůli vyčerpání ubytovacích kapacit začala připravovat nouzové ubytování se stravováním v tělocvičnách, než se podaří zajistit vhodnější podmínky. Město znovu osloví také soukromé poskytovatele ubytovacích služeb.

Pracovníci asistenčního střediska, které se před týdnem přesunulo z Městské knihovny do Kongresového centra, zatím nejvíc žadatelů odbavilo v úterý, konkrétně 3667. I v jiné dny vyřídí průměrně kolem tří tisíc lidí, kapacita byla původně plánovaná na zhruba dva tisíce žadatelů. Pracoviště funguje nonstop a je společné pro hlavní město a Středočeský kraj. V pondělí po poledni muselo kvůli obrovskému náporu pozastavit příjem nových žádostí, znovu se otevřelo v úterý brzo ráno. Hasiči část žadatelů už od víkendu převážejí do méně vytížených center v jiných krajích.

Od vypuknutí bojů na Ukrajině před dvěma týdny přišlo do Česka podle odhadů na 200.000 uprchlíků a další tisíce denně přicházejí, převažují mezi nimi děti a ženy. Velká část z nich míří do Prahy a okolí.

Na cizinecké policii nebo v asistenčních centrech se již v Česku zaregistrovalo 73.144 uprchlíků z Ukrajiny. Ve čtvrtek jich bylo 4817, jejich počet od minulého týdne mírně klesá. Speciálních víz pro lidi zasažené ruskou invazí vydalo ministerstvo vnitra 121.511, ve čtvrtek je dostalo 13.397 lidí. Údaje dnes vnitro zveřejnilo na twitteru. O víza mohou žádat nejen lidé, kteří z Ukrajiny uprchli po zahájení ruské agrese, ale například i ti, kteří v Česku žijí déle, končí jim pobytové oprávnění a museli by se jinak na Ukrajinu vrátit.

Ministerstva vnitra a pro místní rozvoj příští týden předloží vládě materiál, ve kterém vyčíslí náklady na budování humanitárního ubytování pro uprchlíky z Ukrajiny po ruské invazi. Úřady podle ministra vnitra Víta Rakušana (STAN) vybírají lokality, kam by mohly umístit uprchlíky poté, co se vyčerpají kapacity nabízené státem, samosprávami a soukromníky. Nechtějí budovat stanová městečka, ale uvažují o montovaných buňkách. Česko nyní zvládne umístit 250.000 ukrajinských uprchlíků do ubytování nehumanitárního charakte