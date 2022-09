Živě: TK k aktuálnímu stavu tuzemské videoherní scény

Asociace českých herních vývojářů pořádá dnes tiskovou konferenci k aktuálnímu stavu tuzemské videoherní scény. Nejnovější data z průzkumu mezi českými tvůrci her prezentuje Pavel Barák, předseda Asociace českých herních vývojářů a člen představenstva Hospodářské komory ČR. Zveřejněn bude obrat tuzemského herního průmyslu za loňský rok, obsazenost pracovních míst v sektoru a další zajímavé údaje, spolu s aktuálními problémy a výhledy do dalších let.

Za reprezentanty klíčových herních studií mluví Slavomír Pavlíček z Bohemia Interactive, Martin Frývaldský z Warhorse Studios a Pavel Jiří Strnad ze studia GoldKnights. Tisková konference, která začne v 11:00, probíhá v rámci 20. ročníku jedné z nejstarších evropských herních konferencí – Game Developers Session (GDS).