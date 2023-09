Živě: TK k 64. ročníku Mezinárodního strojírenského veletrhu

Na brněnském výstavišti se od 10. do 13. října 2023 uskuteční 64. ročník Mezinárodního strojírenského veletrhu (MSV). Desítky tisíc návštěvníků se seznámí s průmyslovými technologiemi a inovacemi, které představí vystavovatelé z celého světa. Společně s MSV se konají i specializované veletrhy TRANSPORT A LOGISTIKA a ENVITECH. V úterý 26. září se v Praze uskuteční tisková konference k 64. (MSV).

TK bude na Ministerstvu průmyslu a obchodu ČR zahájena v 09:30.

Na tiskové konferenci vystoupí:

ministr průmyslu a obchodu ČR Jozef Síkela generální ředitelka Svazu průmyslu a dopravy ČR Dagmar Kuchtová generální ředitel Veletrhů Brno Jan Kubata ředitel MSV Michalis Busios



Témata tiskové konference:

Základní statistiky a novinky letošního Mezinárodního strojírenského veletrhu, který se uskuteční v Brně od 10. do 13. 10. 2023 Vysoká mezinárodní účast na veletrhu - aktivity USA, Indie, Ukrajiny atd. Téma digitalizace průmyslu na MSV Česká národní expozice na MSV Představení témat pro Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR

Inovace napříč obory

Strojírenského veletrhu se zúčastní přední společnosti napříč průmyslovými odvětvími. Prezentovat se bude 1260 vystavujících firem ze 43 zemí. Tradičně nejsilněji zastoupeným oborem bude obrábění a tváření, včetně nástrojů. Své expozice připravují také firmy věnující se automatizaci, elektronice, průmyslovým robotům, měřicí technice, plastům, sváření, povrchovým úpravám, hydraulice nebo materiálům a komponentům. „Díky svému širokému zaměření nabízí veletrh příležitost propojit odborníky v nejrůznějších oblastech. Vzniká tak jedinečná platforma pro sdílení zkušeností, podporu inovací a diskuzi o budoucím vývoji průmyslu,“ sdělil Michalis Busios, ředitel MSV.

Vysoká zahraniční účast

Jednou z hlavních charakteristik MSV je jeho mezinárodní rozsah a vysoká účast zahraničních vystavovatelů i návštěvníků, kteří na veletrh přijíždějí s cílem navázat nové obchodní vztahy. Setkání průmyslových lídrů z různých zemí umožňuje rozvíjet nové inovativní přístupy, což v konečném důsledku posiluje konkurenceschopnost celého průmyslového odvětví. Své oficiální expozice zaštítěné vládou nebo proexportní institucí letos na Mezinárodním strojírenském veletrhu otevřou Čína, Francie, Indie, Maďarsko, Moldavsko, Polsko, Rakousko, Slovensko, Tchaj-wan nebo Uzbekistán. Součástí veletrhu bude také Česká národní expozice, která na jednom místě sdruží služby státu podnikatelům. Veletrh v letošním roce reflektuje i situaci na Ukrajině a v pavilonu A za podpory ministerstva průmyslu a obchodu vznikne platforma Contact Ukraine umožňující českým firmám nabídnout technologie a podílet se tak na obnově Ukrajiny.

Digitalizace jako cesta k efektivitě

Digitalizace se stává nedílnou součástí průmyslových procesů a otevírá dveře do nové éry efektivity a konkurenceschopnosti. Mezinárodní strojírenský veletrh se této tématice dlouhodobě věnuje a představuje nejnovější přístupy a řešení, které digitalizace nabízí. V pavilonu F návštěvníci najdou expozici Digitální továrna 2.0, která se zaměří například na 5G sítě, management energií, udržitelnost průmyslu nebo efektivní aplikaci umělé inteligence. Hlavním partnerem projektu je v letošním roce Národní centrum Průmyslu 4.0, které ve spolupráci s výzkumným pracovištěm CIIRC ČVUT v Praze – RICAIP Testbedem pro Průmysl 4.0, společnostmi Siemens, T-Mobile, Česká spořitelna, DEL, SICK a evropským inovačním společenstvím EIT Manufacturing představí cestu k úspěšné firmě 21. století. Připravena bude také Digitální stage pro prezentaci případových studií i nových technologií. „V letošním roce bude poprvé k dispozici i druhé pódium pro navazující diskuze o aktuálních tématech,“ doplnil Michal Svoboda, vedoucí marketingu a komunikace.

Komentované prohlídky, 3D tisk i jaderná energetika

V průběhu veletrhu mohou zájemci využít komentované prohlídky MSV TOUR plné praktických ukázek. Ve vybraných expozicích budou na účastníky čekat experti, kteří představí novinky v oboru a zajímavá řešení. Součástí MSV bude i akce Kontakt-Kontrakt nabízející možnost dopředu si domluvit obchodní setkání s přesným časovým harmonogramem. Významnou událostí bude Sněm Svazu průmyslu a dopravy ČR, který se uskuteční první den veletrhu. Součástí MSV bude také soutěž Zlatá medaile pro nejlepší exponáty. Zajímavý program se bude odehrávat také na České národní expozici. Uskuteční se například seminář zaměřený na expanzi a možné investice v USA následovaný jednáními českých firem se zástupci 11 amerických států. Ekonomickým aspektům 3D tisku z hlediska výzev i přínosů se bude věnovat Fórum aditivní výroby. Novinkou bude také seminář Kybernetická bezpečnost v průmyslu, který se zaměří na zabezpečení průmyslových podniků vůči vnějším kybernetickým hrozbám. Důležitým tématem doprovodného programu je energetika. Existující vzájemnou spolupráci mezi českými a francouzskými firmami v jaderné energetice bude prezentovat Francouzsko-české fórum o jaderné energii. Studenty škol osloví akce IndusTRY zaměřená na přiblížení moderního průmyslu mladým generacím a seznámení s možnostmi kariéry v této oblasti.

Logistika i udržitelnost

Jedním z důležitých prvků moderního průmyslu je oblast logistiky, na kterou se zaměřuje mezinárodní veletrh TRANSPORT A LOGISTIKA. Návštěvníci se seznámí s nejnovějšími technologiemi, které zlepšují efektivitu, spolehlivost a automatizaci logistických procesů. Součástí bude také projekt Packaging Live – letos poprvé se dvěma balicími linkami. Na téma udržitelnost se zaměřuje další souběžně konaný veletrh ENVITECH. Firmy představí inovativní přístupy i produkty, které s touto problematikou souvisí. Důraz na udržitelnost zahrnuje širokou škálu aspektů, včetně energetické efektivity, snižování emisí nebo využívání udržitelných materiálů.

WOODTEC obsadí pavilon Z

Souběžně s MSV se koná Mezinárodní veletrh pro dřevozpracující a nábytkářský průmysl WOODTEC, který se na brněnské výstaviště vrací po šesti letech. Veletrh má třicetiletou tradici a je zásadní dřevařskou a nábytkářskou událostí v České republice. Na WOODTEC 2023 je přihlášeno na čtyři desítky vystavovatelů. Ve zcela zaplněné hale Z najdou návštěvníci kromě strojů pro zpracování dřeva a výrobu nábytku také nářadí, kování nebo technologie na zpracování dřevního odpadu. Hlavním partnerem veletrhu WOODTEC je Svaz výrobců a dovozců dřevozpracujících strojů a zařízení.

Praktické informace

Mezinárodní strojírenský veletrh a souběžně konané akce začínají na brněnském výstavišti v úterý 10. října 2023 a potrvají do pátku 13. října 2023. Otevřeno bude denně od 09:00 do 17:00, poslední den do 16:00. Nejvýhodnější vstupenky jsou k zakoupení online na webových stránkách www.msvbrno.cz