Praha - Novou obrannou strategii České republiky nebo plán transformace České pošty projedná na dnešním zasedání vláda. Kabinet by měl také potvrdit rozhodnutí ministerstva vnitra, aby dočasné namátkové kontroly na hranicích se Slovenskem trvaly ode dneška zatím do 13. října. Na programu zasedání ministrů je i novela o ochraně dětí, podle které by se do konce příštího roku měly zrušit takzvané kojenecké ústavy.

