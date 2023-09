Živě: Tisková konference po jednání vlády

Praha - Rozhodnutí o pravidelném lednovém zvýšení důchodů má dnes na programu vláda. Podle nařízení by se měly starobní, invalidní a pozůstalostní penze od ledna zvýšit o 360 korun. Vláda projedná i kompromisní poslaneckou variantu nového zákona o správě voleb či novelu tzv. lex Ukrajina, která má umožnit uprchlíkům z Ukrajiny prodloužit si dočasnou ochranu v Česku o další rok, tedy do konce března 2025. Podle dalšího návrhu by se měla do občanských průkazů zapisovat rodná čísla i po roce 2025.

