ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Praha - Podpora práce v důchodovém věku by se mohla od července příštího roku změnit. Místo mírného navyšování penze by se seniorům a seniorkám mohly odpustit sociální odvody. Zůstalo by jim tak 6,5 procenta peněz ze základu výdělku. Obdobně by se odvodová sazba snížila i živnostníkům. Počítá s tím návrh novely o provádění sociálního zabezpečení, který se chystá ve středu projednat vláda. Ministerstvo financí další výpadek příjmů z odvodů do zadluženého důchodového systému odmítá. Ročně by to bylo až 4,5 miliardy korun. Proti návrhu jsou i odbory. Podle nich by se mělo navyšování penze za "přesluhování" místo zrušení naopak zvýšit. Výhrady mají také zaměstnavatelé.

Po odpracování 360 kalendářních dnů mohou nyní starobní důchodci a důchodkyně požádat sociální správu o zvýšení penze. Zásluhový procentní díl důchodu jim vzroste o 0,4 procenta výpočtového základu. Podle ministerstva práce musí úřad ročně rozhodovat zhruba o 80.000 žádostí o zvýšení penze, což ho zatěžuje. "Výsledek pro pojištěnce je obvykle frustrující vzhledem k dlouhé době řízení a relativně nízké částce, o kterou se důchod zvýší," uvedlo ministerstvo. Upřesnilo, že se penze za rok práce navíc zvedá "v řádu desetikorun".

Podle návrhu by nově nemuseli zaměstnanci, kteří jsou v důchodu, platit na sociální zabezpečení 6,5 procenta ze základu výdělku. S hrubou mzdou 25.000 korun by si podle výpočtu mzdové kalkulačky nechali asi 1600 korun měsíčně, u hrubé mzdy 30.000 korun by to bylo přes 1900 korun a u mzdy 40.000 korun asi 2600 korun. Zaměstnavatelům by se odvody nezměnily. Také živnostníci by si ponechali 6,5 procenta ze zisku, sazba pojistného by jim klesla z 29,2 na 22,7 procenta. Podle návrhu by slevu bylo možné uplatňovat i u paušálu.

Podle podkladů k novele pracuje asi 270.000 starobních důchodců a důchodkyň. Po zrušení odvodů by stát přišel ročně o čtyři až 4,5 miliardy korun. Výdaje na zvyšování důchodů za práci by sice klesly, tento pokles by ale propad příjmů do systému dorovnal až téměř za 30 let, uvedlo ministerstvo financí. Zvyšování deficitu důchodového účtu odmítá. Dodává, že návrh narušuje i nastavení paušálu.

Výpadek peněz na výplatu penzí vadí i odborům. Odboráři i zaměstnavatelé naopak navrhují, aby se bonus za "přesluhování" zvedl. Poukazují na to, že zatímco mladší senioři mají k penzi přivýdělek, ve vysokém věku si lidé příjem už prací zvyšovat nemohou.

Vláda v programovém prohlášení slibuje, že práci v důchodu podpoří a seniorům "více zohlední celkové odpracované roky". Bonus za každý rok práce navíc zmiňovala ve svých návrzích v minulém volebním období i tehdejší důchodová komise. Koalice Pirátů a Starostů před sněmovními volbami uváděla, že se zasadí o vyšší odměňování za práci v penzi. Mluvila ale i o nižších odvodech. Na to, že důchodový systém dostatečně nezohledňuje práci v penzi, upozorňovala před několika lety studie Institutu pro demokracii a ekonomickou analýzu (IDEA) Národohospodářského ústavu Akademie věd ČR.

Podle novely by od července příštího roku mělo být také možné podávat žádost o penzi on-line. Žadatelé, kteří ji budou chtít podat osobně, už nebudou muset do pobočky správy podle bydliště. Úřad si budou moci vybrat. Důchody by se také měly vyplácet v první polovině měsíce, už ne předem. Místo 13 výplatních termínů má být pět.