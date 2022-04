ŽIVĚ: Tisková konference po jednání vlády

Praha - Vicepremiér, ministr vnitra a šéf ústředního krizového štábu Vít Rakušan (STAN) dnes předloží vládě dlouhodobou strategii pro zvládnutí migrační vlny z Ukrajiny. Do Česka se jich kvůli válce vyvolané Ruskem uchýlilo podle odhadu ze začátku dubna přes 300.000. Dokument bude obsahovat plány pro uzpůsobení systému zdravotnictví či školství pro větší počet uživatelů, ale například i to, jak téma komunikovat nebo jak zvládat práci s daty. Kabinet by se měl zabývat i vysokými cenami pohonných hmot a energií a aktuálními problémy vzniklými v důsledku ruské agrese na Ukrajině.

Po přechodu z první fáze migrační vlny, kdy bylo třeba uprchlíky v asistenčních centrech odbavit, zajistit jim potřebné dokumenty a první ubytování, přijde podle Rakušana na řadu druhá fáze - jejich začleňování. Strategii by měl mít podle něj v rukou koordinátor na Úřadu vlády, o jeho výběru by měl vicepremiér jednat s předsedou vlády Petrem Fialou (ODS).

Vláda dnes vzhledem k vývoji epidemie covidu -19 projedná také zrušení povinnost nosit respirátory ve veřejné dopravě. Změna by podle ministra zdravotnictví Vlastimila Válka (TOP 09) měla platit od čtvrtka. Povinnost nosit respirátory ve zdravotnických zařízeních a sociálních službách by chtěl Válek zrušit na přelomu dubna a května.

Na programu má dnes kabinet také například novelu zákona o mezinárodní spolupráci při správě dění, která rozšíří automatickou výměnu daňových informací o digitální ekonomiku. Finanční úřady by tak měly pravidelně získávat informace o prodejcích digitálních platforem, kteří vydělávají například na pronájmu nemovitostí nebo dopravních prostředků. Novela zákona o České televizi a Českém rozhlase má upravit způsob volby jejich rad, aby členy volili vedle poslanců také senátoři.

Ministři proberou také investice do přípravy vysokorychlostních železničních tratí v Česku, letos vyjde na více než půl miliardy korun, meziročně o 352 milionů více. V následujících čtyřech letech pak bude příprava stát dohromady dalších 3,8 miliardy korun.