Živě: Stavebnictví čelí nelehkým výzvám. Čekají ho ale další

Je možné stavební odpad zpracovat, aby se dal následně efektivně využít? Existují už v České republice nějaké konkrétní příklady z praxe? Mohou v rámci výzkumu nějak pomoci vysoké školy, nebo zatím na potřeby stavebního průmyslu nedokážou pružně reagovat? A jak může Green Deal ovlivnit ceny staveb v příštích deseti letech?

Nejen na tyto otázky odpovědí hosté kulatého stolu, který se bude věnovat cirkulární ekonomice a udržitelnosti ve stavebnictví. Diskusi můžete sledovat 16. září od 14:00.

„Stavebnictví čelí v poslední době mnoha složitým výzvám. Minulý rok jsme byli těžce zkoušeni covidem-19 a s ním spojenými omezeními. Nyní řešíme jeho následky, mezi které patří enormní růst cen stavebních materiálů. Vedle aktuálních témat ale musíme myslet i na budoucí výzvy, jako jsou právě ty ekologické,“ vysvětluje Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví. Spolu s dalšími odborníky vám během diskuze přiblíží, o co konkrétně jde, co to pro stavebnictví znamená a jak se na to obor připravuje.

U kulatého stolu zasednou:

Jiří Nouza, prezident Svazu podnikatelů ve stavebnictví

Karel Fronk, expert Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze společnosti Skanska

Roman Blažíček, expert Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze společnosti Lasselsberger

Petr Palička, expert Svazu podnikatelů ve stavebnictví ze společnosti Penta Real Estate

Milan Pospíšil, prorektor VŠCHT Praha

Moderátorka Martina Vašíčková