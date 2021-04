Živě: Stavební zákon, dostupnost bydlení i koncertní budova tématem Summitu architektury a rozvoje

Potřebuje Česká republika nový stavební zákon a která z jeho projednávaných verzí je ta správná? Pomohla by drobná úprava daní na principu deset plus pět zlepšit dostupnost bydlení? A dočká se Česko tolik potřebné nové koncertní budovy, tzv. Vltavské filharmonie? To jsou jen některá z témat letošního jarního on-line Summitu architektury a rozvoje, který pořádá Sdružení pro architekturu a rozvoj (SAR).

Přímý přenos z nejvyšší budovy v Praze, City Tower, můžete sledovat 7. dubna od 9:00.

PROGRAM

BLOK 1 – STAVEBNÍ ROZVOJ (9:00 – 10:30)

a) ANALÝZY A PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Krátká analýza KPMG - Vliv koronaviru na nemovitostní a stavební trh a prognóza vývoje cen

Krátká analýza SAR - Co se povedlo, co nepovedlo a co je potřeba udělat pro podporu stavebního rozvoje na úrovni státu a na úrovni Prahy (pololetní přehled)

Aktuální průzkum veřejného mínění ohledně stavebního zákona

b) NOVÝ STAVEBNÍ ZÁKON

Potřebujeme nový stavební zákon a která z jeho projednávaných verzí je „ta správná″?

Mělo by být vydávání stavebních povolení a územní plánování v kompetenci státu nebo samospráv?

Jak nový stavební zákon a připravovaný Metropolitní plán ovlivní další rozvoj Prahy?

c) MOŽNÁ ZMĚNA DANÍ A FINANČNÍ PŘÍSPĚVKY INVESTORŮ

Získávají města a obce od státu z vybraných daní spravedlivý podíl na výstavbu potřebné veřejné vybavenosti a infrastruktury?

Pomohlo by nové výstavbě a dostupnosti bydlení, kdyby stát snížil DPH u bytů z 15 na 10 % s tím, že zbylých 5 % by získávaly přímo města a obce, kde se tyto byty staví?

Měli by investoři, kteří za každý nový byt odvádějí státu jen na DPH kolem milionu korun, ještě platit další příspěvky městu?

Účastníci diskuse v 1. bloku summitu:

Klára Dostálová (ministryně pro místní rozvoj), Martin Kolovratník (poslanec), Martin Kupka (poslanec), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Ondřej Boháč (ředitel IPR Praha), Tomáš Portlík (zastupitel a starosta), Zdeněk Tůma (ekonom a bývalý guvernér ČNB), Mojmír Hampl (ekonom a bývalý viceguvernér ČNB), Radek Mátl (ředitel ŘSD), Dušan Kunovský (ředitel Central Group), Pavel Kliment (ekonom a partner KPMG) a Tomáš Ctibor (ředitel 4ct a předseda SAR).

BLOK 2 – ARCHITEKTURA (10:30 – 12:00)

a) PŘEDSTAVENÍ NOVÉ KNIHY A PRŮZKUM VEŘEJNÉHO MÍNĚNÍ

Představení a online křest nové knihy Zdeňka Lukeše a Josefa Pleskota „20+1. Nejzajímavější koncertní stavby světa jako inspirace pro Prahu″

Průzkum veřejného mínění ohledně moderní architektury

b) PŘIPRAVOVANÁ STAVBA VLTAVSKÉ FILHARMONIE

Je tato nová národní koncertní budova potřeba, kde by měla stát, jaké funkce by měla plnit a z jakých zdrojů by měla být financována?

Jaký je stav příprav stavby, kdy bude vyhlášena velká mezinárodní architektonická soutěž a jaké by měly být zadávací podmínky?

Je reálné novou Vltavskou filharmonii zprovoznit k výročí 150 let od otevření Národního divadla (tedy v letech 2031-2033)?

Účastníci diskuse v 2. bloku summitu:

Lubomír Zaorálek (ministr kultury), Petr Hlaváček (náměstek primátora Prahy), Josef Pleskot (architekt), Eva Jiřičná (architektka), Zdeněk Fránek (architekt), Martin Krupauer (architekt a předseda komise pro vznik Vltavské filharmonie), Jan Kasl (architekt a předseda ČKA) a Zdeněk Lukeš (historik architektury).