Živě: Startuje anketa Dobrovolní hasiči roku

Už po jedenácté mají všichni dobrovolní hasiči příležitost získat za svou dobrovolnou aktivitu nejen veřejné ocenění, ale také finanční a věcné dary na pořízení nové hasičské techniky nebo vybavení pro svoji činnost. Startuje 11. ročník ankety Dobrovolní hasiči roku. Přímý přenos ze zahájení můžete sledovat 27. května od 11:00.

Popis skutečného zásahu nebo činnosti z období 1. 7. 2020 až 30. 6. 2021 může přihlásit každá jednotka nebo sbor z České republiky ode dneška do 25. 7. 2021.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Jedenáctý ročník přináší oproti předchozímu roku změny spočívající především ve zjednodušení hodnotících kritérií a současně s tím i samotných přihlášek. Na jejich základě odborná porota, složená ze zástupců HZS ČR, SH ČMS, MHJ, ČHJ a zástupců partnerů, vybere 25 jednotek a 25 sborů nebo hasičských sborů dobrovolných hasičů, kteří za svoji činnost obdrží ocenění. Vítězové na prvních třech místech opět získají finanční a věcné ceny za více než dva miliony korun, které jim poslouží k nákupu nové hasičské techniky a vybavení.

Jedenáct let práce v odborné porotě hodnotí zástupce generálního partnera, společnosti GasNet, Pavel Káčer slovy: „Od založení ankety stojíme po boku hasičů a jsme na to hrdí. Vždy jsme byli přesvědčeni o smysluplnosti a přínosu veřejného oceňování práce dobrovolných hasičů. Poslední rok ukázal, že si náš respekt zaslouží plným právem. Zásahy a činnosti, s nimiž se do ankety hlásí, jsou rok od roku profesionálnější a je stále těžší a těžší vybrat ty nejlepší“.

Generální ředitel HZS ČR Drahoslav Ryba, který je současně předsedou odborné poroty, zdůraznil: „Díky partnerům se podařilo během uplynulých deseti ročníků ocenit 422 jednotek a sborů dobrovolných hasičů, kteří pro svoji další činnost získaly finanční a věcné dary za více jak 21 milionů korun, za což patří všem partnerům ankety naše poděkování.“

Dlouholetými podporovateli dobrovolných hasičů a hlavními partnery ankety jsou společnosti Net4Gas, Lesy ČR, ČEZ, Ford Motor Company a DCom. Partnerskou strukturu naplňují společnosti Česká pošta, ČEPS, EG.D, Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra České republiky, Medsol, Požární bezpečnost, Patrol, Techsport, Vinařství Prokeš, Teleskopické stožáry, Rescop a MP Buď Fit.

Obětavosti dobrovolných hasičů si váží také Radek Benčík, jednatel společnosti NET4GAS a člen odborné poroty, který zmínil: „Každý rok pročítáme desítky nových příběhů, ve kterých hasiči bojují buď s živly, nebo o záchranu lidských životů a majetku. Oceňuji proto práci a zapojení všech dobrovolných hasičů a vážím si jejich odhodlání pomáhat. Podporou ankety tak chceme opakovaně vyjádřit hasičům naše poděkování a uznání“.

Na jednotky a sbory, které v závěrečném veřejném hlasování získají největší počet hlasů, čeká i v letošním roce speciální ocenění v podobě skleněné zásahové helmy v životní velikosti. Slavnostní vyhlášení výsledků proběhne v listopadu za účasti patronů, Ilony Csákové, Ondřeje Vetchého a Petra Rychlého a za přítomnosti kamer České televize.