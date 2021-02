Živě: Start Driving – vysoká škola pro mladé řidiče?

Cítit jistotu za volantem, umět předcházet krizovým situacím, a když nastanou, umět je řešit. Právě to chce mladé řidiče naučit projekt Start Driving. Projekt, za kterým stojí Asociace autoškol ČR a Asociace center bezpečných jízd AČR, je novinkou v oblasti vzdělávání mladých, začínajících řidičů do 24 let. Díky podpoře fondu zábrany škod mohou trénovat zcela zdarma na polygonech po celé republice. Účastníci absolvují osmihodinový vzdělávací program rozdělený na teorii a praktický výcvik. Více se dozvíte na tiskové konferenci 4. února v 10:00.

"Pokud si představíme získání řidičského oprávnění po autoškole jako pomyslnou maturitu, pak je projekt Start Driving pro čerstvé řidiče vysokou školou. V letošním roce zapojíme do projektu i jejich rodiče. Naším hlavním cílem je zvyšovat bezpečnost silničního provozu," předesílá Aleš Horčička, předseda výkonného výboru Asociace autoškol ČR.

Videostream označený značkou PROTEXT VIDEO není součástí zpravodajského servisu ČTK, jde o komerční prezentaci zadavatele.

Program:

10:10 - Aleš Horčička – Asociace autoškol

▪ Cíle projektu SD v roce 2021, SD Parents, SD Instructors, harmonogram projektu, opatření COVID-19

10:20 - Jiří Zlý – Ředitelství služby dopravní Policie ČR

▪ nehodovost mladých a začínajících řidičů 18–24let v ČR a participace Dopravní policie u projektu SD 2021

10:30 - Tomáš Neřold – Ministerstvo dopravy ČR

▪ aktivity BESIP pro mladé začínající řidiče 18-24 let a učitele autoškol v roce 2021

10:40 – Jan Šťovíček – Autoklub ČR

▪ Autoklub ČR a jeho role ve vzdělávání mladých začínajících řidičů v ČR

10:50 - Jan Matoušek – Česká kancelář pojistitelů

▪ nehodovost mladých začínajících řidičů ve vtahu ke škodám a pojištění motorových vozidel

11:00 – Milan Janda – Ministerstvo dopravy ČR

▪ aktuální a budoucí stav připravených legislativních změn v otázce vzdělávání začínajících řidičů v ČR

11:10 – Pavel Dušánek – Asociace center bezpečné jízdy

▪ Asociace center bezpečné jízdy a její podíl na projektu START DRIVING v roce 2021

11:20 – Tomáš Gregořica – Škoda Auto a.s.

▪ Škoda Auto a.s. a podpora projektu SD 2021, participace na vzdělávacích akcích pro učitele autoškol