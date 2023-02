Sportovní sponzoring v České republice - video

University of New York in Prague (UNYP) dnes pořádala v O2 Universum panelovou diskusi o praxi sportovního sponzoringu. Diskuse se zaměřila především na osvědčené postupy z pohledu sponzora, sportovce, sportovního agenta a poukázala na studie, které vyplynuly ze zkušeností řečníků.

Panel uváděl děkan UNYP’s School of Business, Dr. Dan Šťastný, kterého doplní čtyři odborníci v oblasti sportovního sponzoringu. Přenos si zde lze přehrát ze záznamu.

Na akci vystoupili:

Martina Sáblíková, česká rychlobruslařka, trojnásobná olympijská vítězka, světová rekordmanka a 21násobná mistryně světa. Martina je držitelkou sedmi olympijských medailí a jako první Češka získala v roce 2010 dvě zlaté olympijské medaile na jedněch zimních hrách.

Petr Hercík, současný výkonný ředitel a předseda představenstva společnosti SPORT INVEST Marketing, a.s., během své kariéry působil jako event manažer, manažer sportovců, výkonný manažer a výkonný ředitel, který má zkušenosti se všemi aspekty sportovního marketingu, sponzoringu, managementu a podnikání.

Hana Kovářová, výkonná ředitelka pro strategii a komunikaci značky skupiny Komerční banky a marketingová ředitelka Raiffeisenbank, se během své kariéry podílela na nespočtu sponzorských projektů zahrnujících sporty jako lední hokej, golf, běh, parkur, automobilový sport a esports.

Mark Anderson, marketingový ředitel University of New York in Prague, spolupracoval s Českým olympijským týmem jako partner GE Money Bank a nyní jako dodavatel vzdělávání pro český tým. Je oficiálním partnerem florbalové Sparty, partnerem pražského volejbalového klubu Lvi a spolupracuje na různých projektech s AC Sparta Praha na sponzoringu jejich arény na Podvinném mlýně, stejně jako s Českou florbalovou federací a dokonce i s hokejovým klubem Rytíři Kladno. "Akce poukáže na studie z naší kariéry a doufáme, že pomůžeme ostatním, kteří se potýkají s problematikou sponzoringu z různých hledisek, vybudovat lepší a dlouhodobější partnerství, z něhož budou mít obě strany stejný prospěch. Doby, kdy byly peníze za logo, jsou dávno pryč," dodal Mark Anderson.

Akce proběhla pod záštitou Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR.