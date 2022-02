Živě: Sokol oslaví 16. února 160 let od svého založení

Při příležitosti 160. výročí založení Sokola pořádá v úterý 15. února Česká obec sokolská tiskovou konferenci, na které představí, co k výročí připravila. Probere i dopady aktuálního zdražování i neschváleného státního rozpočtu.

TK bude v sídle České obce sokolské, Tyršově domě, zahájena v 10:00.

Organizace, ustavená 16. února 1862, měla velké zásluhy na proniknutí tělovýchovné činnosti mezi nejširší vrstvy obyvatel. Z původně pražského spolku se do konce 19. století stalo silné celonárodní hnutí. Roku 1889 byla ustavena Česká obec sokolská a o dva roky později Moravsko-slezská obec sokolská jako jednotné celonárodní organizace. V roce 1904 se pak obě obce sloučily v jednotnou Českoslovanskou obec sokolskou (ČOS). Sokolové se podíleli na fungování legií i vzniku Československa, za druhé světové války se mnozí členové obce aktivně zapojili do odboje a řada za to zaplatila životem.

Témata TK:

- Představení kampaně "Už 160 let“ - ukázka vizuálů

- Pokračování spolupráce významných umělců a Sokola - představení originální grafiky Michala Škapy

- Na oslavu výročí se rozsvítí stavby napříč republikou Praha - rozhledna Petřín, Žižkovská televizní věž, Tyršův dům - z Kampy, Ostrava- Nová radnice, most Miloše Sýkory, Liberec - historická budova radnice - 16. 2. - 18. 2., Zlín - sídlo krajského úřadu - Baťův mrakodrap “21“

- Financování ČOS - dopady rozpočtového provizoria, enormního zdražování energií

- Vize Tyršův dům 2030