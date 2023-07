ŽIVĚ: Sněmovní jednání k vládnímu balíčku provází kritika opozice

Praha - Sněmovna se ani po více než dvou hodinách od zahájení dnešního jednání nedostala k hlasování o návrhu programu mimořádné schůze ke zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro předčasné důchody a k vládnímu konsolidačnímu balíčku. Zatím vystupují opoziční lídři s přednostním právem, jejichž projevy spojuje kritika kroků kabinetu. Sněmovna už na návrh koalice rozhodla, že bude moci jednat i přes noc na středu.

"Řešení, která předkládáte, nezaberou," řekl místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. Vládě vyčetl například pokles reálných mezd i vývoj ekonomiky a zvyšování daní podle něho nepomůže. Veřejné finance nejsou v pořádku, ale Česko není před bankrotem, míní Havlíček. Nastínil plán hnutí ANO, podle kterého by se sice mělo šetřit, ale bez ohrožení investic a výdajů na vědu a inovace, a současně motivovat podnikatele a zaměstnance k výkonnosti. "Většina lidí pochopila, že vy tu krizi nevyřešíte," vzkázal Havlíček vládě.

Předseda SPD Tomio Okamura mluvil v souvislosti s konsolidačním balíčkem o nejrozsáhlejším plošném zvýšení daní, které zdraží životy lidem a firmám podnikání. Navrhované změny v penzích představují podle Okamury faktické okradení důchodců. Vládu pak vinil předseda SPD z "politiky totálního zničení České republiky" a opět kritizoval její přístup k Ukrajině i migrační politice EU.

Okamura se znovu opřel do předsedkyně Sněmovny Markéty Pekarové Adamové (TOP 09), je podle něho arogantní a její výroky jsou urážlivé. Pekarovou Adamovou nabádal k tomu, aby sundala ze Sněmovny ukrajinskou vlajku i vlajku EU. Dvě koaliční poslankyně Martina Ochodnická (TOP 09) a Marie Jílková (KDU-ČSL) pak přišli s evropskou vlajkou přímo před řečniště, kde ji drželi až do konce Okamurova hodinového vystoupení. Předseda SPD se v něm zajímal i o náklady nedávné návštěvy ukrajinského prezidenta Volodymyra Zelenského v Česku včetně cestování vládním speciálem. Podotkl, že si z podnikání pamatuje, kolik stojí jeden charterový let. "To já vím přesně přibližně ty částky," řekl.

Další z vystupujících, šéf poslanců SPD Radim Fiala pak žádal "kolegyně, které tady stály s vlajkou Evropské unie", aby neodcházely, protože rovněž on je proti českému členství. Dostal se tím do sporu s předsedající Věrou Kovářovou (STAN), která ho nabádala, aby poslankyně jmenoval a oslovoval je v souladu s jednacím řádem prostřednictvím předsedajícího. Fiala reagoval, že neví, jak se jmenují a na chodbě by patrně nepoznal, že jde o poslankyně. Kovářová ho pak vyzývala, aby své kolegyně nezesměšňoval. "Vaše chování je skutečně nedůstojné této Sněmovny," zdůraznila.

Předsedkyně klubu ANO Alena Schillerová obvinila ministra financí Zbyňka Stanjuru (ODS) z toho, že nedokáže splnit hlavní úkoly ministerstva financí, kterým je podle ní sestavení státního rozpočtu a výběr daní. Vládě vytkla to, že zrušila elektronickou evidenci tržeb, čímž podle Schillerové zdevastovala konkurenční prostřední mezi restauracemi a částečně i obchody. Poukazovala na to, že roste počet míst, která přijímají pouze hotovost a odmítají platební karty. "Sledujeme objektivní úbytek platebních terminálů od Karlových Varů po Ostravu," prohlásila.

Poslanci budou moci jednat o zpomalení valorizace penzí i přes noc

Sněmovna bude moci jednat o zpomalení valorizace penzí a zpřísnění podmínek pro odchod do předčasného důchodu nebo o vládním konsolidačním balíčku i přes noc na středu. Rozhodla o tom dnes ještě před hlasováním o návrhu programu mimořádné schůze svolané z podnětu koalice na návrh vládního tábora. Předlohy budí mezi koalicí a opozicí spory.

Ačkoli návrh programu mimořádné schůze není možné měnit ani upravovat, do úvodní debaty o něm dostala předsedkyně dolní komory Markéta Pekarová Adamová (TOP 09) osm přihlášek. Vystupovat mohou jen řečníci s přednostním právem, v podstatě bez omezení.

Prvním byl předseda poslanců ODS Marek Benda s návrhem koaličních klubů na možnost nočního jednání. Zdůvodnil jej očekávaným "velkým zájmem o rozpravu". Následně, po hlasování o Bendově návrhu, obsadil místopředseda Sněmovny a hnutí ANO Karel Havlíček. "Hospodářská politika v podání tohoto kabinetu není nic jiného než marketingová ekonomie," řekl ve vystoupení.

Penzijní novelu čeká druhé čtení. V něm mohou poslanci uplatnit pozměňovací návrhy. Předloha, kterou budou poslanci na této schůzi později také schvalovat, obsahuje rovněž nahrazení nynějších pravidel mimořádných valorizací důchodů při vyšší inflaci dočasným přídavkem. Opatření mají podle ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke zmírnění propadu důchodového systému a snížení zadlužování. Sněmovní debata o změnách v důchodech trvala v úvodním kole přes 13 hodin.

Konsolidační balíček čeká úvodní debata. Přináší například různé změny v daních. V příštím roce by měla navrhovaná opatření zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy. Předpokládá se, že vládní návrh dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Stanjura věří, že balíček bude schválen. Připustil změny, trvá na výši úspor

Ministr financí Zbyněk Stanjura (ODS) věří, že konsolidační balíček získá podporu v obou parlamentních komorách. O pozměňovacích návrzích ještě bude pětikoalice jednat, pokud se na nich všechny vládní strany shodnou, budou přijaty, řekl Stanjura na tiskové konferenci před zahájením projednávání souboru opatření ve Sněmovně. Připustil i případné změny vycházející z návrhů opozice.

"Mezi druhým a třetím kolem se poradíme, není důvod, abychom je nepodpořili," uvedl. Důležitý je podle něj objem plánovaných úspor, to je věc, na které bude trvat.

Podle šéfa sněmovního rozpočtového výboru Josefa Bernarda (STAN) je soubor opatření reakcí na neudržitelný stav veřejných financí. Stanjura i další zástupci vládní koalice připustili, že některé daně se v případě schválení souboru opatření zvýší, dvě třetiny úspor jsou podle Stanjury nicméně na straně státu, a to v podobě úspor na provozu, platů či národních dotací.

Zástupci lidovců a Pirátů na tiskové konferenci poznamenali, že jejich priority soubor obsahuje, v případě lidovců jde o podporu rodin, v případě Pirátů podpora zaměstnanců.

V příštím roce by měla navrhovaná opatření zlepšit saldo státního rozpočtu o 97,7 miliardy korun. Společně za příští a přespříští rok má jít až o 150,7 miliardy korun. Předpokládá se, že vládní návrh dozná ve Sněmovně některých změn, jak se na nich dohodne koalice.

Opoziční klub ANO tvrdí, že balíček poškodí ekonomiku a zpomalí její růst. Bude proto prosazení předlohy bránit. Také předseda poslanců SPD Radim Fiala už dříve řekl, že toto hnutí využije všechny zákonné prostředky, aby bránilo projednání balíčku i důchodové novely.

ANO: Konsolidační balíček je horší než ten, který vláda představila v květnu

Sněmovně předkládaný konsolidační balíček je daleko horším materiálem, než který vláda představila v květnu, obsahuje celou řadu nelogičností. Na tiskové konferenci před jednáním dolní komory Parlamentu to řekla předsedkyně opozičního klubu ANO Alena Schillerová.

Vládní konsolidační balíček mají poslanci v úvodním kole projednat na dnešní mimořádné schůzi svolané z koaličního podnětu. Opozice předem ohlásila dlouhé jednání, nejsou vyloučeny ani noční diskuse.

Balíček podle Schillerové nebyl dostatečně projednán se zaměstnavateli ani se zástupci zaměstnanců. "Je to daleko horší materiál než to, co představila vláda na tiskové konferenci (v květnu). Jsou tam věci, které vůbec nesouvisí s daňovým balíčkem, například úprava hazardu," poznamenala. Koalice se podle ní nedostatečně věnuje úsporám na výdajové straně státu.

"Náročnost jednání (ve Sněmovně) bude odpovídat tomu, že předkládaný daňový balíček znamená nejvyšší zvýšení daní v novodobé historii země," uvedla Schillerová. Kritizovala to, že ministerstvo financí podle ní nevypořádalo zhruba 230 zásadních připomínek. Nazvala to arogancí moci.

Za současné situace považuje balíček za jedovatý koktejl pro českou ekonomiku. Vláda by se podle Schillerové měla více soustředit na čerpání evropských peněz či řádný výběr daní. "Cílem je přesvědčit poslance, aby balíček odmítli jako celek," řekla. Pokud se to nepodaří, chce hnutí ANO napravit největší chyby a nelogičnosti v materiálu.

Některé části balíčku naopak opoziční subjekt hodlá podpořit - například zvýšení spotřební daně ze závislostí či zvýšení daně z hazardu.

SPD udělá vše proti přijetí vládního úsporného balíčku

Vládní úsporný balíček je podle opozičního hnutí Svoboda a přímá demokracie (SPD) souborem veskrze škodlivých opatření a plošným zvýšením daní. SPD udělá vše proti jeho schválení, řekl před dnešním zasedáním Sněmovny šéf poslanců hnutí Radim Fiala. Opoziční uskupení bude navrhovat zamítnutí předpisu, případně jeho vrácení k přepracování.

Vládní pětikoalice podle SPD hasí balíčkem požár, který si způsobila sama schváleným státním rozpočtem. Vývoj jeho plnění označil navíc místopředseda SPD Fiala za katastrofální. "Jde o nejrozsáhlejší plošné zvýšení daní v novodobých dějinách ČR," kritizoval. ODS obelhala voliče slibem, že žádné daně nezvýší, uvedl Fiala, který občanské demokraty opustil jako odpůrce tehdejšího daňového balíčku v roce 2012. "Empiricky vím, že v letech 2011 a 2012 lhali a lžou i teď," dodal.

Kabinet podle SPD "nepřiměřeně podporuje Ukrajinu" a současně českým občanů "ordinuje balíček". SPD v návrhu postrádá smysluplné škrty ve výdajích. "Uděláme vše, aby tento soubor veskrze škodlivých opatření nebyl schválen. Předložíme řadu pozměňovacích návrhů i návrh na zamítnutí. Pokud neprojde, tak návrh na vrácení k přepracování," řekl Fiala.

Fiala dříve řekl, že SPD využije všechny zákonné prostředky, aby bránila projednání balíčku i důchodové novely. "Uděláme vše, aby nebyly projednány, nebo byly projednány co nejpozději. Můžeme působit na pětikoalici a vyvinout politický a společenský tlak. Upozornit na to, že je to špatně," uvedl.