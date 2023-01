ŽIVĚ: Sněmovní diskuse o vyslovení nedůvěry vyplnila víc než pět hodin

Praha - Sněmovní diskuse o vyslovení nedůvěry vládě Petra Fialy (ODS) vyplnila dnes již více než pět hodin. O slovo se aktuálně hlásí čtyři desítky opozičních i koaličních poslanců. Někteří se zřejmě z rozpravy odhlašují. Dopoledne se podobně jako v úterý střídali u řečniště členové kabinetu. O své práci hovořili ministři pro legislativu Michal Šalomoun (za Piráty), kultury Martina Baxa (ODS) a zemědělství Zdeněk Nekula (KDU-ČSL). Na jejich vystoupení pak krátce reagovali zejména opoziční zákonodárci.

Předseda opozičního klubu SPD Radim Fiala po polední přestávce prohlásil, že koalice udělala z debaty frašku kvůli tomu, že zástupci opozice neměli moc příležitostí vystoupit, a zorganizovala ji tak, aby se nic nedělo.

"Ve vládních lavicích sedí ministr, který si vytáhl nejkratší sirku," glosoval situaci Fiala. Jednání o nedůvěře vládě se podle něj změnilo ve vyprávění ministrů o tom, jak je všechno v pořádku. "Akorát nějak lidi nemají prachy, ceny potravin nám rostou, ceny bydlení jsou v pytli. Ale jinak bychom rádi vyslali ty signály, že je všechno v pořádku," řekl Fiala. Povinností opozice je podle něj upozorňovat na chyby vlády. Podle předsedy poslanců SPD kabinet při řešení krize postupuje 'špatně, pomalu a blbě'.

Někteří ministři opět dávali sněmovní jednání vyvolané opozičním hnutím ANO do souvislosti s prezidentskou kandidaturou jeho předsedy Andreje Babiše, což však ANO odmítá. Babiš se z jednání omluvil, měl by přijít až na hlasování. Nekula míní, že dolní komora by se měla věnovat smysluplnějším tématům. Druhý pokus o vyslovení nedůvěry Fialově vládě označil ministr vzhledem k poměru hlasů ve Sněmovně za 'divadlo se zbytečnou ztrátou času'. "Je to jen zoufalá snaha udržet šanci na prezidentský mandát Andreje Babiše," řekl Nekula.

Poslankyně ANO Margita Balaštíková naznačila, že pokud by se o vládě hlasovalo tajně, poměr sil ve Sněmovně by byl jiný. Líčení Nekuly o jeho činnosti podle poslankyně psal 'nějaký Hans Christian Andersen' z ministerstva zemědělství. Její pozornost upoutal ministrův výrok, že se nenaplnily obavy z nárůst cen potravin a chléb stojí místo 200 korun zhruba 45 korun. "Tak já bych se vás chtěla zeptat, kde ten chleba za těch 45 korun kupujete, jestli je to ten tvrdý pro ty králíky, co chodím kupovat já do naší Jednoty, nebo co to je za chleba," prohlásila.

Baxa mimo jiné uvedl, že nikdy nechtěl být hercem v Babišově prezidentské kampani. "Ale jeho volební štáb tomu tak chtěl, a tak jsme tady my všichni na této zcela zbytečné schůzi," poznamenal. Baxa ji nazval absurdním divadlem. Na druhou stranu ale ministr přivítal, že mu Babišův volební štáb umožnil prezentovat svou práci. Poslankyně ANO Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) k tomu řekla, že Baxa je pro ni 'hercem v roli ministra kultury', což později upravila na 'ochotníka a ještě k tomu velmi mizerného'.

Debata se stočila i k úvahám vlády o tom, jak se postavit šíření dezinformací. Opozice v ní obviňovala kabinet z toho, že pod rouškou boje s dezinformacemi chystá omezování kritických názorů.

V úterý trvala vystoupení ministrů do večera. Pak vystupovali v běžné debatě zejména poslanci vládního hnutí STAN, opoziční zákonodárci na ně mohli krátce reagovat. Sněmovní debata o snaze o pád kabinetu trvá od úterního zahájení celkem skoro 16 hodin.

K tomu, aby kabinet padl, se musí pro nedůvěru vyslovit nadpoloviční většina všech poslanců, tedy nejméně 101. Opoziční ANO a SPD mají v plné sestavě 92 hlasů, někteří zákonodárci jsou navíc z jednání omluveni.