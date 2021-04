ŽIVĚ: Sněmovna se bude zabývat možnou rolí Ruska při explozích munice

STAN: Ruská akce ve Vrběticích je bezprecedentní, Sněmovna ji musí odsoudit

Hnutí Starostové a nezávislí (STAN) kvůli informacím o možném zapojení ruských agentů do výbuchu v muničním skladu ve Vrběticích na Zlínsku v roce 2014 mluví o bezprecedentním zásahu do integrity České republiky. Předseda STAN Vít Rakušan novinářům ve Sněmovně řekl, že poslanci by měli událost odsoudit. Situaci vidí také jako příležitost k tomu, aby se vyrovnala velikost českého a ruského velvyslanectví.

Orgány činné v trestním řízení pracují s verzí, že cílem útoku ve Vrběticích byl materiál určený k převozu do Bulharska, řekl v pondělí nejvyšší státní zástupce Pavel Zeman. Exploze neměla nastat na území ČR. "My to považujeme za bezprecedentní zásah do integrity státu, nejen na české, ale i evropské úrovni a úrovni členů NATO," uvedl Rakušan.

Záležitost dnes projedná Sněmovna, Starostové podle Rakušana navrhnou vlastní usnesení. Komora by měla přijít s jasnou rezolucí, kde útok odsoudí, konstatoval šéf STAN. Česko musí podle Starostů zamezit vlivu Ruska v Česku a vyvarovat se zapojení firem s vazbou na Rusko do všech strategických investic.

Po vyhoštění dvacítky lidí z české ambasády v Moskvě by měla Praha pokračovat ve vyhošťování ruských diplomatů z Prahy, tvrdí STAN. "Počet ruských diplomatů v Praze by měl odpovídat počtu českých diplomatů v Rusku. Nesmíme dopustit, aby ČR fungovala jako vstupní brána pro ruské agenty do zbytku Evropy," uvedl.

V Moskvě podle Rakušana aktuálně na ambasádě zbyl pouze konzulární úsek, který Rusové potřebují kvůli vízové problematice, a velvyslanec se sekretářkou. "Ambasáda je v podstatě paralyzována," dodal. STAN proto navrhuje, aby Praha omezila činnost místní ruské ambasády stejným způsobem. Ministři plánují o české reakci jednat dnes a ve středu.

Rakušan také odmítl vyjádření premiéra Andreje Babiše (ANO), že výbuch ve Vrběticích nebyl aktem státního terorismu, ale útokem na zboží bulharského podnikatele. "O život přišli občané naší země, kteří po sobě nechali rodiny. Hovořit o tom, že se jednalo o útok na zboží, mi přijde neslušné a možná i cynické," uvedl.

